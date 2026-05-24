Los audios de Villarejo vuelven al juicio de la 'Operación Kitchen' con la incógnita de la declaración de los acusados'

Los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo protagonizarán la octava semana del juicio por la 'Operación Kitchen', en la que está previsto que concluya la prueba documental y comiencen las declaraciones de los acusados, todavía sin fecha prevista.

La Audiencia Nacional investiga una presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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Entre los principales acusados se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes el Ministerio Público pide 15 años de cárcel, así como Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 19 y 12 años de prisión respectivamente, entre otros.

Esta semana se escucharán ante el tribunal de la Audiencia Nacional decenas de audios de Villarejo, que ya comenzaron a reproducirse la semana pasada, a petición del Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en esta causa, entre los que se encuentran conversaciones entre el comisario y la secretaria general del PP en 2013, María Dolores de Cospedal.

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Los audios reproducidos en la Audiencia Nacional forman parte de decenas de archivos que fueron obtenidos en 2017 de los registros a los domicilios del comisario, en los que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron una gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones.

COSPEDAL MANTUVO REUNIONES CON VILLAREJO

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Todo ello ha constituido las pruebas que han servido para sustentar las acusaciones de la 'Operación Kitchen' y otras piezas de la macrocausa 'Tándem', también conocida como 'caso Villarejo', que investiga los negocios privados del comisario jubilado.

En su declaración como testigo el pasado abril, Cospedal reconoció haber mantenido reuniones con Villarejo, si bien negó haberle realizado ningún "encargo", sino que se limitó a hacerle "preguntas". Además, aseveró que "no tenía ni idea" de que se estuviera organizando un operativo de seguimiento al extesorero del PP Luis Bárcenas.

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"Yo le hice preguntas, pero no encargos (a Villarejo). Son cosas distintas", aseguró la exdirigente 'popular', que junto con su exmarido el empresario Ignacio López de Hierro, llegó a estar investigada en el proceso de instrucción por su presunta participación en 'Kitchen', aunque la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos.

Al principio de la vista oral, el PSOE pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

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Con los últimos audios de Villarejo terminarán las pruebas documentales, que darán paso a las declaraciones de los acusados, que podrían declarar a finales de semana aunque aún no hay una fecha asignada.