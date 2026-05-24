Espana agencias

Los audios de Villarejo vuelven al juicio de la 'Operación Kitchen' con la incógnita de la declaración de los acusados'

Guardar
Google icon
Imagen LBQ5VMP5JBGORLM3BUZCQPZMMM

Los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo protagonizarán la octava semana del juicio por la 'Operación Kitchen', en la que está previsto que concluya la prueba documental y comiencen las declaraciones de los acusados, todavía sin fecha prevista.

La Audiencia Nacional investiga una presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

PUBLICIDAD

Entre los principales acusados se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes el Ministerio Público pide 15 años de cárcel, así como Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 19 y 12 años de prisión respectivamente, entre otros.

Esta semana se escucharán ante el tribunal de la Audiencia Nacional decenas de audios de Villarejo, que ya comenzaron a reproducirse la semana pasada, a petición del Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en esta causa, entre los que se encuentran conversaciones entre el comisario y la secretaria general del PP en 2013, María Dolores de Cospedal.

PUBLICIDAD

Los audios reproducidos en la Audiencia Nacional forman parte de decenas de archivos que fueron obtenidos en 2017 de los registros a los domicilios del comisario, en los que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron una gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones.

COSPEDAL MANTUVO REUNIONES CON VILLAREJO

Todo ello ha constituido las pruebas que han servido para sustentar las acusaciones de la 'Operación Kitchen' y otras piezas de la macrocausa 'Tándem', también conocida como 'caso Villarejo', que investiga los negocios privados del comisario jubilado.

En su declaración como testigo el pasado abril, Cospedal reconoció haber mantenido reuniones con Villarejo, si bien negó haberle realizado ningún "encargo", sino que se limitó a hacerle "preguntas". Además, aseveró que "no tenía ni idea" de que se estuviera organizando un operativo de seguimiento al extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Yo le hice preguntas, pero no encargos (a Villarejo). Son cosas distintas", aseguró la exdirigente 'popular', que junto con su exmarido el empresario Ignacio López de Hierro, llegó a estar investigada en el proceso de instrucción por su presunta participación en 'Kitchen', aunque la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos.

Al principio de la vista oral, el PSOE pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

Con los últimos audios de Villarejo terminarán las pruebas documentales, que darán paso a las declaraciones de los acusados, que podrían declarar a finales de semana aunque aún no hay una fecha asignada.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobiertno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao

Infobae

"Las grietas de un crimen sin cuerpo": aciertos, fallos y enigmas sobre Marta del Castillo

Infobae

Controlado el incendio en Alhama de Granada

Infobae

La UDEF señala que la SEPI dio información incompleta y carpetas vacías sobre Plus Ultra

Infobae

El PP busca que el Congreso repruebe a Marlaska y Vox pide dotar a la Guardia Civil de armamento contra el narcotráfico

El PP busca que el Congreso repruebe a Marlaska y Vox pide dotar a la Guardia Civil de armamento contra el narcotráfico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

“Hay que hacer un Kitchen Gabinet”: cómo la trama Plus Ultra intentó boicotear la investigación

Zapatero habría liquidado una hipoteca de 500.000 euros en 11 meses con una transferencia única desde la cuenta de su mujer

“Es pro Sánchez y pro Maduro. El fin justifica los medios”: la Policía revela cómo los jefes de Plus Ultra decidieron buscar la influencia de Zapatero para rescatar la aerolínea

El PSOE, a un año de las elecciones autonómicas: el desgaste de 2026 y la ineficaz apuesta por ministros lastrarán su intento de recuperar el terreno perdido

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos