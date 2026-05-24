Los audios de Villarejo centran el juicio de Kitchen a la espera de que declaren acusados

Madrid, 24 may (EFE).- Los audios del excomisario José Manuel Villarejo van a protagonizar la octava semana del juicio del caso Kitchen, a la espera de si en las próximas jornadas comenzarán ya o no a declarar la decena de acusados por esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información.

Aún se desconoce si los acusados, entre quienes está el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, empezarán a declarar esta semana, como esperan algunas partes, puesto que el juicio acumula retrasos y todavía faltan horas de prueba documental -grabaciones- por reproducir.

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La Audiencia Nacional dedicó la séptima semana de juicio contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy a escuchar las declaraciones que hizo en fase de instrucción como investigado el comisario Enrique García Castaño, que después fue eximido de la causa por motivos de salud, pero cuya colaboración con la Justicia fue clave para armar las tesis de la Fiscalía y las acusaciones.

El tribunal comenzó ya el miércoles de la semana pasada a escuchar grabaciones que figuran en la causa y en las que el excomisario José Manuel Villarejo es el interlocutor, algunas incautadas en sus domicilios y otras que aportó a la Justicia el empresario Javier Pérez Dolset, quien por su parte tiene varias causas abiertas en la Justicia.

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La sala pudo escuchar, por ejemplo, cómo Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, captado como confidente de la trama, le hablaba al comisario acerca de grabaciones que el extesorero tenía en su poder, una de ellas del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o las conversaciones que Villarejo mantuvo en 2013 y 2014 con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, acerca del inspector jefe al cargo de investigar el caso Gürtel, Manuel Morocho.

Esta semana se escuchará otra conversación de Villarejo con Francisco Martínez en agosto de 2014, en la que el entonces secretario de Estado, acusado en este procedimiento, le pregunta al comisario sobre quién paga al "cocinero", la forma en la que se referían al chófer de Bárcenas, o en la que este agente habla de las "saunas" del suegro de Pedro Sánchez, que entonces acababa de ganar las primeras primarias en las que se convirtió en líder del PSOE.

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También hablaron sobre la información que Bárcenas le había dicho a un empresario de Gürtel -el cabecilla, Francisco Correa- que tenía sobre el "barbas", Mariano Rajoy.

En otros audios, con otros interlocutores como el abogado Javier Iglesias, Villarejo sostiene que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos" o que ha hablado con Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal a quien apodaba El Polla. Hay además alusiones al Barbas o El Asturiano, como denominaba Villarejo a Mariano Rajoy.

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Queda alrededor de una decena de audios por reproducir ante el tribunal, algunos de más de una hora de duración. En algunos se hace alusión a otros casos, como la investigación a la familia de Jordi Pujol y al patrimonio que guardaban en Andorra, un asunto que acaba de ser juzgado en la Audiencia Nacional.

Junto a estas grabaciones, el PSOE ha solicitado escuchar otras entre Villarejo y Dolores de Cospedal o entre el comisario y el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que fueron publicadas en El País y en Fuentes Informadas. En uno de estos audios se escucha como Cospedal le dice a este agente que lo de la "libretita" del extesorero "sería mejor poderlo parar".

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El abordaje de la prueba documental se extenderá así por unos días y los acusados todavía no saben cuándo van a empezar a declarar. El pasado miércoles el letrado Jesús Mandri, que representa al exministro del Interior, pidió aclarar esta cuestión, pero los miembros del tribunal le emplazaron a hablarlo esta semana.

Este juicio acumula ya varios retrasos, puesto que en el guion original se contemplaba que los acusados hubieran empezado ya a prestar declaración, dado que según el plan inicial solo quedarían por delante siete jornadas de esta vista, cuatro esta semana mayo y otras tres repartidas a lo largo deL mes de junio.

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El exministro del Interior enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, al igual que quien fuera su número dos, Francisco Martínez, mientras que el resto de los acusados, entre quienes está el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino encaran peticiones que oscilan entre los dos años y medio y los 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo. EFE