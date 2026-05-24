El Rey entrega este lunes el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones en Yuste (Cáceres)

El Rey Felipe VI entregará este lunes, 25 de mayo, en Yuste, el XIX Premio Europeo Carlos V, al Comité Europeo de las Regiones, en reconocimiento a su "rol esencial de garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea".

Un galardón que será entregado por Felipe VI a la presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, la concejala húngara Kata Tütto, así como al vicepresidente primero de este órgano, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno.

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La entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, que concede la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, tendrá lugar a las 11,30 horas de este lunes en un acto que se celebrará en el Monasterio San Jerónimo de Yuste, situado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste.

Este solemne acto de entrega del Premio Carlos V contará con la participación además de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, así como con la asistencia de los miembros del Consejo de Gobierno, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre las numerosas autoridades que acudirán a este acto.

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RECONOCEN LA LABOR DEL COMITÉ "EN TIEMPOS DE COMPLEJIDAD"

Cabe destacar que el premiado de este año, el Comité Europeo de las Regiones, es la asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, dando voz directa a los entes subnacionales dentro del marco institucional de la Unión Europea.

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A la hora de conceder este galardón, el jurado ha destacado su contribución a que las ciudades y regiones de Europa "se integren en el proyecto común, haciendo posible que los ciudadanos puedan elevar sus problemas e inquietudes más cotidianos a las instituciones comunitarias", garantizando así que la legislación de la Unión Europea "incorpore la dimensión territorial y respete el principio de subsidiariedad".

Los miembros del jurado han considerado que, "en tiempos de complejidad y polarización", el Comité de las Regiones ha "promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación multinivel y transfronteriza", y ha demostrado, además, que "la cooperación y la diversidad territorial son una fortaleza que hace a Europa más justa, realista y resiliente".

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