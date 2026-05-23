Zonas de seis comunidades en aviso, Zaragoza por temperaturas máximas de 36 grados

Madrid, 23 may (EFE).- Zonas de seis comunidades autónomas están este sábado en aviso por distintos fenómenos meteorológicos, entre ellas Zaragoza (en amarillo por temperaturas máximas), donde la previsión es que en la Ribera del Ebro los termómetros alcancen los 36 grados.

Asturias y Cantabria están en aviso naranja por peligro importante de tormentas, en concreto la cordillera y Picos de Europa, y Liébana, centro, Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pueden ir acompañadas de granizo grande y/o abundante y rachas muy fuertes.

PUBLICIDAD

En estas dos comunidades también hay zonas por peligro bajo (en amarillo) de tormentas y lluvias, como el litoral oriental asturiano y el litoral cántabro.

Andalucía está en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. En la campiña y el litoral gaditanos y Estrecho se esperan rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En Castilla y León siete provincias lo están por peligro bajo de tormentas y cuatro de ellas además por lluvias. Así, se prevé, por ejemplo, una precipitación acumulada en una hora de al menos 15 litros por metro cuadrado en la cordillera Cantábrica de Burgos, en el Bierzo de León o en Sanabria, Zamora.

Habrá posibilidad de tormentas en la meseta de Ávila, en la de Burgos, Palencia, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, en el Bierzo, o en la cordillera Cantábrica de Palencia. Estas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

PUBLICIDAD

El mapa de avisos de este sábado también coloca en amarillo a puntos de Galicia por lluvia y tormentas en las cuatro provincias. Por ejemplo, en el interior de A Coruña se esperan precipitaciones en una hora también de al menos 15 litros por metro cuadrado, o en el centro y montaña de Lugo.

Las tormentas (peligro bajo) se esperan, además de en estos lugares, en Valdeorras (Ourense) o interior de Pontevedra. Estas pueden ir acompañadas de granizo y de algunas rachas muy fuertes.

PUBLICIDAD

La mayoría de estos avisos se activarán a partir de las 14 horas, menos en Cádiz, que ya están activados. EFE

(foto)

PUBLICIDAD