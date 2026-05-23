Vilde, Andrea, Sheila y Patricia Larqué no seguirán en el Atlético la próxima temporada

Madrid, 23 may (EFE).- La portera Patricia Larqué, la defensa Andrea Medina, la centrocampista Vilde Boe Risa y la delantera Sheila Guijarro no continuarán la próxima temporada en el Atlético de Madrid y cerrarán su etapa en el club a la finalización de la presente campaña, según informó este sábado el club rojiblanco.

“Desde el club les agradecemos el esfuerzo y trabajo durante todas estas temporadas y les deseamos mucha suerte en sus próximos retos”, publicó el Atlético en un comunicado.

PUBLICIDAD

Andrea Medina, titular habitual en el sector izquierdo de la defensa del equipo rojiblanco, ha jugado cuatro campañas en el Atlético, con 130 partidos oficiales y con el título de la Copa de la Reina en su palmarés.

En el verano de 2023 se sumaron al club Vilde Boe Risa, que ha militado tres años en la entidad con un total de 109 choques oficiales como una de las piezas indiscutibles en el medio campo del Atlético; Sheila, que ha jugado 86 partidos en el conjunto madrileño, y Patricia Larqué, guardameta suplente de Lola Gallardo, con 15 encuentros.

PUBLICIDAD

Las cuatro se suman en la lista de bajas para la próxima temporada a Carmen Menayo, que saldrá del club después de diez temporadas. EFE