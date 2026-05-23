Espana agencias

Vilde, Andrea, Sheila y Patricia Larqué no seguirán en el Atlético la próxima temporada

Guardar
Google icon

Madrid, 23 may (EFE).- La portera Patricia Larqué, la defensa Andrea Medina, la centrocampista Vilde Boe Risa y la delantera Sheila Guijarro no continuarán la próxima temporada en el Atlético de Madrid y cerrarán su etapa en el club a la finalización de la presente campaña, según informó este sábado el club rojiblanco.

“Desde el club les agradecemos el esfuerzo y trabajo durante todas estas temporadas y les deseamos mucha suerte en sus próximos retos”, publicó el Atlético en un comunicado.

PUBLICIDAD

Andrea Medina, titular habitual en el sector izquierdo de la defensa del equipo rojiblanco, ha jugado cuatro campañas en el Atlético, con 130 partidos oficiales y con el título de la Copa de la Reina en su palmarés.

En el verano de 2023 se sumaron al club Vilde Boe Risa, que ha militado tres años en la entidad con un total de 109 choques oficiales como una de las piezas indiscutibles en el medio campo del Atlético; Sheila, que ha jugado 86 partidos en el conjunto madrileño, y Patricia Larqué, guardameta suplente de Lola Gallardo, con 15 encuentros.

PUBLICIDAD

Las cuatro se suman en la lista de bajas para la próxima temporada a Carmen Menayo, que saldrá del club después de diez temporadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morant apuesta por volver a unir la mayoría social que respalda el proyecto de Sánchez

Infobae

Un Hiopos Lleida salvado recibe a un MoraBanc Andorra necesitado

Infobae

El portero Adrián San Miguel anuncia su retirada como futbolista profesional

Infobae

Cronómetros, récords y cubos de Rubik: así es el torneo que acoge Liérganes (Cantabria)

Infobae

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez