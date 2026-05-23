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El cigarrillo de un paciente fue el origen del incendio del hospital de Torrevieja

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Torrevieja (Alicante), 23 may (EFE).- El cigarrillo de un paciente junto a una bombona de oxígeno ha sido la causa del incendio ocurrido este viernes en el hospital de Torrevieja (Alicante), que se saldó con dos heridos, una decena de empleados atendidos leves y el desalojo parcial del recinto sanitario.

Fuentes conocedoras de la investigación han explicado este sábado a EFE que todo apunta a que el incendio se originó minutos después del mediodía en la segunda planta a raíz de que un paciente con una bombona de oxígeno saliera de su habitación y se internara en otra estancia vacía con un cigarrillo y un mechero para, al prender el tabaco, causar una explosión y el consiguiente incendio.

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Debido a la deflagración, este paciente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo y fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, mientras que otro ingresado tuvo que ser dirigido a la UCI por inhalación de humos.

El siniestro originó un amplio despliegue de los servicios de emergencias, incluidos media docena de unidades de los bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela, y se activó el Plan de Evacuación para desalojar durante unas horas toda la segunda planta del centro hospitalario. EFE

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