Espana agencias

Fallece un participante en la prueba deportiva cántabra de los 10.000 del Soplao

Guardar
Google icon

Santander, 23 may (EFE).- Un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao, también llamada El Infierno Cántabro, que parte de Cabezón de la Sal (Cantabria), ha fallecido este sábado.

La organización de la prueba ha informado en un comunicado de que en las primeras horas de este sábado, un participante en la modalidad de ruta a pie ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía (km 7).

PUBLICIDAD

Los servicios médicos de la prueba y el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria se desplazaron al lugar, pero, pese a las maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, no se pudo salvar la vida del participante.

La organización de los 10.000 del Soplao lamenta profundamente el fallecimiento y ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música.

PUBLICIDAD

La prueba, que reúne a miles de participantes, prevé modalidades de ultramaratón, ciclismo, maratón, 'speed trail' (media maratón), ruta a pie y adaptadas. La primera de ellas, la de ultramaratón (75 y 110 kilómetros), tuvo la salida a las doce de la noche, y el resto, incluida la de ruta a pie, hoy por la mañana. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morant apuesta por volver a unir la mayoría social que respalda el proyecto de Sánchez

Infobae

Un Hiopos Lleida salvado recibe a un MoraBanc Andorra necesitado

Infobae

El portero Adrián San Miguel anuncia su retirada como futbolista profesional

Infobae

Cronómetros, récords y cubos de Rubik: así es el torneo que acoge Liérganes (Cantabria)

Infobae

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez