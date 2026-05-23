Fallece un participante en la prueba deportiva cántabra de los 10.000 del Soplao

Santander, 23 may (EFE).- Un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao, también llamada El Infierno Cántabro, que parte de Cabezón de la Sal (Cantabria), ha fallecido este sábado.

La organización de la prueba ha informado en un comunicado de que en las primeras horas de este sábado, un participante en la modalidad de ruta a pie ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía (km 7).

PUBLICIDAD

Los servicios médicos de la prueba y el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria se desplazaron al lugar, pero, pese a las maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, no se pudo salvar la vida del participante.

La organización de los 10.000 del Soplao lamenta profundamente el fallecimiento y ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música.

PUBLICIDAD

La prueba, que reúne a miles de participantes, prevé modalidades de ultramaratón, ciclismo, maratón, 'speed trail' (media maratón), ruta a pie y adaptadas. La primera de ellas, la de ultramaratón (75 y 110 kilómetros), tuvo la salida a las doce de la noche, y el resto, incluida la de ruta a pie, hoy por la mañana. EFE