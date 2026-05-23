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Decenas de miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

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(Actualiza la NA6062 con cifras de participación y más información)

Madrid, 23 may (EFE).- Decenas de miles de personas se han unido este sábado a la marcha en Madrid organizada por Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid estiman la cifra de asistentes en unas 40.000 personas, mientras que los organizadores la elevan a 80.000.

Portando múltiples banderas de España y al grito de proclamas como 'No es inmigración es una invasión' o 'Reemigración si no comen jamón', además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la marcha ha salido, como estaba previsto, de la plaza de Colón por la calle Génova.

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Entre los manifestantes se ha podido ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más.

También ha habido una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado a los medios que los españoles han dicho "basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" en la que "en el centro" está Pedro Sánchez.

García ha insistido en que el presidente del Gobierno está en "en el centro de todo" y es el "responsable político y es el encubridor" de los casos de corrupción, desde ser "el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo".

A la convocatoria también ha acudido una nutrida representación de Vox, con su líder, Santiago Abascal, a la cabeza, acompañado por otros dirigentes del partido como el eurodiputado Jorge Buxadé tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional'.

En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que "España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria" y, ante esta situación, Sánchez "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" y "perpetuarse en el poder", por lo que llama a este tipo de movilizaciones.

Al ser preguntado por la defensa de la 'prioridad nacional', Abascal ha recordado que sobre esto ha hablado mucho durante toda la campaña. "Yo creo que la 'prioridad nacional' es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox".

"Prefiero decir en el día de hoy que la 'prioridad nacional' de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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