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Morant apuesta por volver a unir la mayoría social que respalda el proyecto de Sánchez

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València, 23 may (EFE).- La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha admitido este sábado que "hay que volver a unir la mayoría social" que ha dado respaldo al proyecto político de Pedro Sánchez, al tiempo que ha subrayado que "no hay ningún proyecto político al otro lado", en referencia a la derecha.

Morant ha hecho estas declaraciones en València, donde ha participado en el lanzamiento de la candidatura a la alcaldía de la ciudad por parte de la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

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Preguntada por una posible moción de censura a Pedro Sánchez, Morant ha señalado que el Gobierno está apoyado por una mayoría parlamentaria que respalda el proyecto de progreso de Pedro Sánchez, "un proyecto que hace crecer a España por encima de la media, que genera empleo y que regulariza a personas extranjeras".

"Tenemos un proyecto avalado por esa mayoría social y, que yo sepa, no hay ningún proyecto al otro lado que reúna mayoría social. En todo caso, el señor Feijóo, si cree que es capaz de reunir esa mayoría social, lo primero que tendrá que hacer es presentar un proyecto de país. Pero parece que su proyecto, que hasta ahora es pactar con la extrema derecha y convertirse en un partido cada vez más de extrema derecha, no recaba apoyos mayoritarios en el Congreso", ha añadido.

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Sobre la confianza del Gobierno respecto a sus socios parlamentarios, Morant ha admitido ser "consciente" de que "hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones; a unir esa mayoría social, pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa". EFE

(foto)

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EFE

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