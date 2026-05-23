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El portero Adrián San Miguel anuncia su retirada como futbolista profesional

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Sevilla, 23 may (EFE).- Adrián San Miguel, portero del Real Betis, anunció este sábado que se retirará como futbolista profesional tras el encuentro de la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) que su equipo disputará en La Cartuja contra el Levante, en el que previsiblemente actuará como titular.

Adrián, de 39 años y que esta temporada permanece inédito en Liga, en la que Álvaro Valles y Pau López se han alternado en la portería bética, ha disputado 31 partidos oficiales desde su regreso al Betis en el verano de 2024, entre ellos la primera final europea de la historia del club, la de la Liga Conferencia ante el Chelsea el 28 de mayo de 2025 en Breslavia (Polonia).

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En la presente campaña, el guardameta formado en la cantera del Betis -que debutó con el primer equipo en 2012 y al verano siguiente se marchó al West Ham- sólo ha participado en los 5 partidos de su equipo en la Copa del Rey, hasta su eliminación en cuartos de final contra el Atlético de Madrid.

Este sábado, el portero sevillano publicó un carta en sus redes sociales en la que anuncia su retirada como futbolista profesional después de logros que "jamás" habría podido soñar cuando era un "chiquillo al que sus padres llevaban a pegar barrigazos en campos de tierra después de trabajar toda la semana en la frutería" que regentaban.

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"En el Betis he corrido como Rocky, tuve que negociar con Don Manuel (Ruiz de Lopera, expresidente del club), he parado, he fallado, he sido capitán, he intentado dar lo mejor de mí en el campo y en el banquillo, me he preocupado por apoyar a compañeros en lesiones o malos momentos... Me retiro en el lugar al que pertenezco", añade Adrián.

El arquero hispalense debutó en Primera en septiembre de 2012, tras la expulsión en Málaga de su compañero Casto Espinosa, jugó 32 partidos con el Betis en esa campaña 2012-2013 y se marchó al West Ham para iniciar una fecunda carrera en Inglaterra repartida entre las seis temporadas que pasó en el club londinense y las cinco que militó en el Liverpool.

Con el conjunto 'red', Adrián -dos veces convocado con España sin llegar a debutar como internacional absoluto- construyó un soberbio palmarés que consta de una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Supercopa inglesa (Comunity Shield), una Supercopa europea y un Mundial de clubes. EFE

lhg/cb/cmm

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EFE

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