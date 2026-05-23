Espana agencias

Un Hiopos Lleida salvado recibe a un MoraBanc Andorra necesitado

Guardar
Google icon

Lleida, 23 may (EFE).- El Hiopos Lleida, ya con la permanencia asegurada, recibirá este domingo (12.30 horas) a un MoraBanc Andorra que necesita como mínimo una victoria en los dos últimos partidos para evitar el descenso a Primera FEB.

En la pasada jornada, el cuadro catalán, decimotercero con doce victorias y veinte derrotas, venció en el Barris Nord al Dreamland Gran Canaria, un rival directo en la parte baja de la tabla, tras un triple del escolta James Batemon en la última posesión (75-72).

PUBLICIDAD

En ese choque, los de Gerard Encuentra sellaron la salvación en la máxima división del baloncesto español, y también establecieron su récord de victorias en una temporada, ante las once del curso pasado. Además, sumaron su cuarto triunfo consecutivo en casa.

Batemon es el arma principal del Hiopos Lleida de cara al encuentro de este domingo. El norteamericano promedia 15,9 puntos, 2,9 asistencias y 15,2 créditos de valoración. Además, es el cuarto jugador de la liga que cuenta con más minutos en pista (26:18) y el segundo que más tiros libres convierte por partido (5,53).

PUBLICIDAD

Otro de los referentes del cuadro burdeos es el alero Oriol Paulí, que en el último mes y medio ha dado un salto de calidad que ha resultado clave para que el Lleida afronte los últimos partidos con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo. Ante el Gran Canaria, firmó 17 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración.

Ante el conjunto del Principado, Gerard Encuentra contará con la totalidad de su plantilla, por lo que deberá hacer un descarte. Además, según afirmó el pasado viernes en rueda de prensa, dará minutos a los jugadores menos habituales.

Por su parte, el MoraBanc Andorra se encuentra en una posición crítica, y está obligado a vencer en uno de los dos encuentros restantes. De hecho, los de Zan Tabak podrían descender esta jornada si caen ante el Lleida y el Dreamland Gran Canaria y el Casademont Zaragoza vencen.

El cuadro tricolor se encuentra en penúltima posición, en los puestos rojos de la tabla, con nueve victorias y veintitrés derrotas. Está empatado con el Zaragoza y a una victoria del Gran Canaria, pero tiene el 'average' perdido ante ambos conjuntos.

En la última jornada, los andorranos cayeron ante el San Pablo Burgos, otro rival directo que, con ese triunfo, prácticamente certificó la permanencia (83-85). El mejor jugador de los locales fue el pívot Artem Pustovyi (12 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración).

A la buena temporada del ucraniano se ha sumado la gran irrupción del escolta Sir’ Jabari Rice, recientemente fichado. En doce encuentros promedia 13,6 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 17 créditos de valoración.

Otra de las referencias del Andorra es el base Shannon Evans, el segundo mejor asistente de la Liga Endesa (5,63 por partido). Sin embargo, también es el jugador que más balones pierde (3,17).

Las opciones del conjunto del Principado pasan especialmente por el tiro de tres puntos, pues presentan el quinto mejor porcentaje de acierto desde el triple (36,42 %), especialmente en el caso del contrastado escolta Kyle Kuric (46,56), el tercer mejor tirador de la competición.

En el choque de la primera vuelta, el Hiopos Lleida se impuso al Andorra en un final igualado (79-87). Otra exhibición de Artem Pustovyi fue eclipsada por los 19 puntos de un James Batemon que fue clave para su equipo. EFE

pbl/vmc/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cronómetros, récords y cubos de Rubik: así es el torneo que acoge Liérganes (Cantabria)

Infobae

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

El Huesca, obligado a ganar para sobrevivir ante un Castellón que persigue la promoción

Infobae

El Joventut, ya en 'play-off', recibe a un Burgos que se juega la permanencia

Infobae

Duelo clave para sellar la salvación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez