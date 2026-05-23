Un Hiopos Lleida salvado recibe a un MoraBanc Andorra necesitado

Lleida, 23 may (EFE).- El Hiopos Lleida, ya con la permanencia asegurada, recibirá este domingo (12.30 horas) a un MoraBanc Andorra que necesita como mínimo una victoria en los dos últimos partidos para evitar el descenso a Primera FEB.

En la pasada jornada, el cuadro catalán, decimotercero con doce victorias y veinte derrotas, venció en el Barris Nord al Dreamland Gran Canaria, un rival directo en la parte baja de la tabla, tras un triple del escolta James Batemon en la última posesión (75-72).

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En ese choque, los de Gerard Encuentra sellaron la salvación en la máxima división del baloncesto español, y también establecieron su récord de victorias en una temporada, ante las once del curso pasado. Además, sumaron su cuarto triunfo consecutivo en casa.

Batemon es el arma principal del Hiopos Lleida de cara al encuentro de este domingo. El norteamericano promedia 15,9 puntos, 2,9 asistencias y 15,2 créditos de valoración. Además, es el cuarto jugador de la liga que cuenta con más minutos en pista (26:18) y el segundo que más tiros libres convierte por partido (5,53).

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Otro de los referentes del cuadro burdeos es el alero Oriol Paulí, que en el último mes y medio ha dado un salto de calidad que ha resultado clave para que el Lleida afronte los últimos partidos con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo. Ante el Gran Canaria, firmó 17 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración.

Ante el conjunto del Principado, Gerard Encuentra contará con la totalidad de su plantilla, por lo que deberá hacer un descarte. Además, según afirmó el pasado viernes en rueda de prensa, dará minutos a los jugadores menos habituales.

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Por su parte, el MoraBanc Andorra se encuentra en una posición crítica, y está obligado a vencer en uno de los dos encuentros restantes. De hecho, los de Zan Tabak podrían descender esta jornada si caen ante el Lleida y el Dreamland Gran Canaria y el Casademont Zaragoza vencen.

El cuadro tricolor se encuentra en penúltima posición, en los puestos rojos de la tabla, con nueve victorias y veintitrés derrotas. Está empatado con el Zaragoza y a una victoria del Gran Canaria, pero tiene el 'average' perdido ante ambos conjuntos.

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En la última jornada, los andorranos cayeron ante el San Pablo Burgos, otro rival directo que, con ese triunfo, prácticamente certificó la permanencia (83-85). El mejor jugador de los locales fue el pívot Artem Pustovyi (12 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración).

A la buena temporada del ucraniano se ha sumado la gran irrupción del escolta Sir’ Jabari Rice, recientemente fichado. En doce encuentros promedia 13,6 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 17 créditos de valoración.

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Otra de las referencias del Andorra es el base Shannon Evans, el segundo mejor asistente de la Liga Endesa (5,63 por partido). Sin embargo, también es el jugador que más balones pierde (3,17).

Las opciones del conjunto del Principado pasan especialmente por el tiro de tres puntos, pues presentan el quinto mejor porcentaje de acierto desde el triple (36,42 %), especialmente en el caso del contrastado escolta Kyle Kuric (46,56), el tercer mejor tirador de la competición.

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En el choque de la primera vuelta, el Hiopos Lleida se impuso al Andorra en un final igualado (79-87). Otra exhibición de Artem Pustovyi fue eclipsada por los 19 puntos de un James Batemon que fue clave para su equipo. EFE

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