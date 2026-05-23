1-1. Abde y Carlos Espí firman las tablas provisionales en La Cartuja

Sevilla, 23 may (EFE).- Los goles de los hombres más en forma de Betis y Levante en este tramo final de la temporada, Abde antes de los cinco minutos y Carlos Espí cuando se cumplía el 45, firman las tablas al descanso en La Cartuja, un resultado que salvaría de forma matemática a los valencianos. EFE
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