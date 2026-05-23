0-1. Álvaro Rodríguez adelanta al Elche en Girona al descanso

Girona, 23 may (EFE).- Un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 39 da ventaja al descanso al Elche en el partido decisivo de este sábado en Montilivi y deja el Girona a un paso del descenso a LaLiga Hypermotion.
El equipo de Míchel Sánchez está obligado a ganar para conseguir la permanencia, pero casi no inquietó en toda la primera mitad y el Elche se ha adelantado con un potente disparo de Álvaro a la media vuelta. EFE
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