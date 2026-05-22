Espana agencias

El Puente de Hierro de Sevilla reabre en su centenario con visitas guiadas

Guardar
Google icon

Sevilla, 22 may (EFE).- El Puente de Alfonso XIII de Sevilla, conocido como el Puente del Hierro, afronta una nueva etapa coincidiendo con el centenario de su inauguración y la del Muelle de Tablada, con un programa de visitas guiadas y un proyecto de integración en el futuro distrito urbano portuario de la ciudad.

El encargado del proyecto en Engranajes Culturales, Sergio Raya, ha explicado que este enclave “ha abierto sus puertas después de años depositado para su conservación y salvaguarda” y que el entorno ha sido remodelado para acercar a la ciudadanía la historia del puerto sevillano y su relación con el Guadalquivir.

PUBLICIDAD

El puente, situado actualmente al final de la avenida de la Ría, junto a la Autoridad Portuaria, fue el primer puente móvil de Sevilla y constituye uno de los grandes iconos industriales de la ciudad. Según detalló el guía turístico Alejandro Rojas, su construcción comenzó oficialmente en 1919, en el contexto del desarrollo urbano ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929.

Rojas señaló que el diseño original procede de Estados Unidos y que una empresa norteamericana cedió la patente a una compañía de Barcelona encargada posteriormente de ejecutar la obra. La Junta de Obras del puerto realizó el hormigonado de los pilares, mientras que la empresa constructora se ocupó de la estructura metálica.

PUBLICIDAD

La infraestructura cuenta con unas 200 toneladas de acero y disponía de un sistema basculante capaz de abrir el tablero hasta un ángulo de 56 grados mediante ménsulas móviles, lo que permitía el acceso de embarcaciones al puerto de Sevilla y la conexión directa entre la ciudad y el recinto portuario, según ha indicado Rojas.

El guía ha destacado además que en la construcción trabajaron numerosos obreros, entre ellos “un jovencísimo" Juan Belmonte que posteriormente se convirtió en "torero”, esta forma parte de las anécdotas que se relatan durante las visitas.

Raya ha indicado que durante todo 2026 se desarrollarán recorridos especiales no solo por el puente, sino también por el Muelle de Tablada, la actual calle Guadalhorce y distintas instalaciones portuarias, en colaboración con el Museo del Puerto de Sevilla.

Las visitas, integradas en el programa “Puerto Abierto, miradas al atardecer”, se realizan en grupos de hasta 25 personas y ya han reunido a más de 2.000 asistentes desde su puesta en marcha el pasado mes de abril.

El responsable del proyecto, ha explicado que el puente permanecerá en su actual ubicación, donde fue trasladado tras su desmontaje, y que en el futuro quedará integrado en el nuevo barrio-puerto previsto para la zona.

El proyecto contempla además la creación de un anfiteatro al aire libre con el Puente del Hierro como telón de fondo y su conexión con el parque del río Guadaíra y otros espacios del entorno portuario, así ha asegurado Alejandro Rojas.

Durante el recorrido guiado, los visitantes rodean toda la estructura mientras conocen detalles sobre su construcción, su función para el tránsito de trenes, peatones y vehículos, así como la importancia histórica del puerto de Sevilla como motor de urbanización de la ciudad desde la Antigüedad hasta la actualidad. EFE

nro/plv

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

90-105. El Real Madrid acaba con el sueño del Valencia Basket

Infobae

Cantaor, un extraordinario toro de Victoriano del Río, salva otra tarde de vacío en Madrid

Infobae

Trasladada al hospital una menor tras caer desde 4 metros a un patio de luces en Albacete

Infobae

Muere un joven ahogado al auxiliar a una persona en una playa deIsla Cristina (Huelva)

Infobae

Usman Garuba se retira lesionado en el último cuarto del Valencia-Real Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez