25-31. El Logroño hunde al Bada Huesca, que pierde la categoría

Huesca, 22 may (EFE).- El BM Logroño, con su victoria a domicilio ante el Bada Huesca (25-31), confirmó el descenso a División Honor Plata del equipo aragonés en un partido muy flojo de los locales y serio de los riojanos, que no pasaron ningún apuro para llevarse los dos puntos.

Desde el inicio el partido fue muy intenso e igualado, con ventajas entre uno y dos goles siempre favorables a los visitantes, que se vieron beneficiados por las exclusiones en el equipo local que aprovechó Logroño para adquirir rentas de dos goles, con errores no forzados en los locales que recogía el rival para anotar con facilidad.

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El BM Huesca reaccionó y logró empatar en una lucha sin cuartel de la que salía beneficiado el conjunto riojano que volvía a distanciarse (8-10) al tener más claridad de ideas en ataque y defender muy fuerte en cada ocasión que llegaban a su portería, donde se apagaban las ideas en los metros finales.

Los nervios y las imprecisiones se instalaron en los jugadores oscenses, que eran un manojo de nervios, mientras que los riojanos jugaron con mucha confianza y seguridad, no arriesgando en las acciones ofensivas para ejecutar las jugadas cuando lo tenían claro, marchándose en el marcador con relativa facilidad (10-13), teniendo que pedir tiempo José Nolasco para reactivar a sus jugadores que no lo logró al seguir todo igual hasta el descanso (14-17).

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Tras el descanso no cambió el guion del partido y siguió dominando BM Logroño, aumentando la ventaja (16-21) para volver a pedir tiempo Bada Huesca porque veía que se escapaba el rival y el partido se ponía cada vez más difícil, llegando una tímida reacción que serviría de poco de cara al desenlace final del partido que se lo llevó con claridad el conjunto riojano (25-31)

Ficha Técnica:

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25 - Bada Huesca: Tekaya (po), Tekaya (po), Daniel Pérez (3), Fabricio (2), Moya (), Súarez (5), Alfonso Rodriguez (0), Charli Pérez (0), Wilson (), Oscar García (2), Tchitombi (3), Parera (3), Nenadic (), Meris Bosnjak (0), Bruno (), Saa (1), Samuel Cordiés (5), Decsi (po).

31 - BM Logroño La Rioja: Ledo (po), Júarez (), Lombardi (2), Preciado (6), Zarzuela (1), Galán (3), Josip (1), A. García (3), Alvaro Martínez (8), Miguel Martínez (2), Pestic (0), Perjel (0), Cadarso (5), Popovic (), Cancio (po).

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Arbitros: Jesús Escudero y Jorge Escudero. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a, Samu Cordiés; y en dos ocasiones a Wilson. Roja, minuto 54 a Tchitombi; y por parte del BM Logroño en dos ocasiones a García, Perjel. Roja a Josip minuto 51.

Marcador cada cinco minutos: 2-2; 6-6; 8-9; 10-11; 12-14; 14-17 (Descanso); 16-18; 18-21; 23-24; 22-25; 24-29;( 25-31) (Final).

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésimo novena de la Liga Nexus Asobal, entre el Bada Huesca y el BM Logroño La Rioja, disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 2.807 espectadores. EFE

mp

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