34-32. El BM Nava evita el descenso directo tras ganar a un Horneo que fue de menos a más

Segovia, 22 may (EFE).- El Viveros Herol Nava dio un paso decisivo para evitar el descenso directo al vencer por 34-32 al Horneo Eón Alicante en un partido que dominó con claridad durante muchos minutos, pero que se le fue complicando en la segunda parte después de que su oponente elevara el nivel.

Desde el primer minuto de partido, el conjunto local mostró más ambición que su rival por hacerse con los dos puntos. Salvando unos primeros compases en los que Javi Borragán hizo daño desde los nueve metros, el Horneo Alicante se vio superado por un Balonmano Nava que apoyándose en el acierto de Óscar Marugán, comenzó a abrir las diferencias mediado el primer período.

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El equipo de Roi Sánchez no fue capaz de lograr parciales positivos ni siquiera en los momentos de superioridad que tuvo por las dos exclusiones de Gonzalo Carró, sumando pérdidas en ataque que ofrecían a los de casa la posibilidad de correr a la contra.

A pesar de los dos tiempos muertos casi consecutivos que solicitó el técnico alicantino, el Horneo se vio incapaz de remontar, encajando en los diez últimos minutos de primera parte un parcial de 7-2 que elevó el marcador hasta el 19-12 con el que se llegó al descanso.

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Tras el descanso mejoró sustancialmente el conjunto visitante, que en un abrir y cerrar de ojos bajó la diferencia hasta los tres goles (23-20) sumiendo en un ataque de nervios a un Viveros Herol Nava al que comenzaron a llegar los fantasmas de una nueva remontada en contra.

Sin embargo, el cuadro local se agarró al partido, logró frenar las acometidas ofensivas de su oponente, y en cuanto logró elevar su efectividad defensiva estabilizó la diferencia en los cuatro goles, entrando en la recta final del choque con cinco de renta (32-27).

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Horneo Alicante jugó su última carta con una defensa adelantada que por momentos dejó sin respuesta a su oponente. Un parcial de 0-3 en apenas un minuto puso el partido en un puño, pero Óscar Marugán marcó desde los siete metros y los últimos lanzamientos visitantes no encontraron el marco de Buda.

- Ficha técnica:

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(34) VIVEROS HEROL NAVA: Buda (1), Patotski; Reig (2), Otero, David Fernández (5), Ahumada (2), Carró, Marquinhos (1), Óscar Marugán (8), Arzoz (1), Pasquet, Carrión (1), Rui Baptista (2), Bandeira (6), Roca y Pablo Herranz (2).

(32) HORNEO EÓN ALICANTE: Faílde, Domenech; Montoya (5), Borragán (3), Méndez, Oliver, Torrico (7), Teixeira (1), Moreno, Robledo (3), Escobedo (3), Barreto (2), Abdalla (2), Sancho, Gutiérrez (3) y Dimitrievski.

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Árbitros: Ausas Busquets y Florenza Virgili. Señalaron tres exclusiones a los locales, por dos a los visitantes. Roja a Carró (m.54).

Parciales: 3-2, 5-5, 10-9, 12-10, 14-11, 19-12, descanso, 22-16, 24-20, 28-24, 30-25, 32-27 y 34-32.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, lleno en sus gradas. EFE

jmm/jl

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