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36-24. El Barça despide la temporada en el Palau con un plácido triunfo ante Torrelavega

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Barcelona, 22 may (EFE).- El Barça cerró este viernes la temporada en el Palau Blaugrana con una cómoda victoria frente al Bathco Torrelavega (36-24), en una noche marcada también por la entrega del trofeo que acredita al conjunto azulgrana como campeón de la Liga Plenitude ASOBAL por trigésima tercera vez en su historia.

En la penúltima jornada del campeonato, y con el título ya asegurado desde hace semanas, el equipo de Carlos Ortega volvió a ofrecer una actuación sólida en otro ensayo de preparación de cara a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que disputará los próximos 13 y 14 de junio.

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El encuentro quedó prácticamente encarrilado en los primeros minutos. Tras un inicio equilibrado (2-2, min. 3), el Barça elevó el ritmo y, liderado por Luis Frade -máximo anotador azulgrana con cinco tantos-, además de Dika Mem y Domen Makuc, ambos con cuatro goles, abrió rápidamente una brecha que al descanso ya era contundente (19-10).

Lejos de bajar la intensidad tras el paso por vestuarios, el conjunto azulgrana mantuvo el dominio absoluto del partido, apoyado también en una sobresaliente actuación de Emil Nielsen bajo palos, que firmó 18 paradas y un 52 % de efectividad.

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Con el choque totalmente controlado, Ortega repartió minutos entre toda la plantilla. Todos los jugadores de campo vieron portería salvo Elderaa, en una segunda mitad sin sobresaltos que culminó con el definitivo 36-24.

-Ficha técnica:

36 - Barça (19+17): Nielsen; Fernández (3, 1p), Mem (4), N’Guessan (3), Sola (2), Fàbregas (3), Frade (5), -siete inicial-, Bazán (1), Carlsbogard (3), Djordje Cikusa (1), Janc (1), Gómez (3), Makuc (4), Elderaa (-), Barrufet (3, 1p), Hallgrímsson (p.s).

24 - Batcho Torrelavega (10+14): Calle; Moyano (5), Silva (-), Rubiño (-), Muñoz (2, 1p), Prokop (-), Martínez (2), -siete inicial-, Scott Junior (2), Fernández (3), Lombilla (-), Aja (1), Cangiani (2), Jurkovic (4), Fernández (1), Osorio (2) y Tercariol (p.s).

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 8-5, 10-7, 12-9, 17-9, 18-10 (descanso), 22-13, 22-13, 27-16, 30-18, 33-21, 36-24 (final).

Árbitros: Andreu Marín y Miguel Martín Soria. Excluyeron dos minutos a Andrés Moyano (min.39) por parte del Barça.

Incidencias: Vigésimo novena jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona). El Barça recibió el título que lo acredita como campeón del trigésimo tercer título de su historia. EFE

avm/asc

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