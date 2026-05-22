Mediaset condenada a pagar 73 millones de euros por emitir 'Pasapalabra' sin autorización

Madrid, 21 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado a 73 millones de euros la cantidad que deberá abonar Mediaset al grupo ITV Studios, titular de los derechos de propiedad intelectual del programa 'Pasapalabra', por las ganancias obtenidas por el uso del formato sin la autorización preceptiva.

Esta resolución, adelantada por 'El Confidencial' y a la que ha tenido acceso EFE, pone fin al primer gran litigio que enfrentó a Telecinco (Mediaset) con esa productora británica.

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Una litigio que se zanjó en octubre de 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a indemnizar a ITV y a dejar de emitir el programa al perder la demanda que la cadena había presentado en 2010 contra la productora británica.

El auto, con fecha del pasado 16 de abril y contra el que no cabe recurso, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por ITV contra el auto que dictó el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en mayo de 2025 que cuantificaba en más de 45 millones de euros la cantidad que debía abonar Mediaset al grupo británico por el beneficio ilícito generado por el uso del formato.

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Hace un año, ese juzgado de lo mercantil cuantificaba en 44.334.194 euros la indemnización por la condena a Mediaset por el beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales del programa, y ahora la Audiencia dictamina que deben ser 73.246.772 euros.

Esta resolución, con fecha del pasado 16 de abril, se ha conocido un día después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

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Y después también de que se conociera en la misma tarde de este jueves que Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigo con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves. EFE