Espana agencias

Mediaset condenada a pagar 73 millones de euros por emitir 'Pasapalabra' sin autorización

Guardar
Google icon

Madrid, 21 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha elevado a 73 millones de euros la cantidad que deberá abonar Mediaset al grupo ITV Studios, titular de los derechos de propiedad intelectual del programa 'Pasapalabra', por las ganancias obtenidas por el uso del formato sin la autorización preceptiva.

Esta resolución, adelantada por 'El Confidencial' y a la que ha tenido acceso EFE, pone fin al primer gran litigio que enfrentó a Telecinco (Mediaset) con esa productora británica.

PUBLICIDAD

Una litigio que se zanjó en octubre de 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a indemnizar a ITV y a dejar de emitir el programa al perder la demanda que la cadena había presentado en 2010 contra la productora británica.

El auto, con fecha del pasado 16 de abril y contra el que no cabe recurso, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por ITV contra el auto que dictó el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en mayo de 2025 que cuantificaba en más de 45 millones de euros la cantidad que debía abonar Mediaset al grupo británico por el beneficio ilícito generado por el uso del formato.

PUBLICIDAD

Hace un año, ese juzgado de lo mercantil cuantificaba en 44.334.194 euros la indemnización por la condena a Mediaset por el beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales del programa, y ahora la Audiencia dictamina que deben ser 73.246.772 euros.

Esta resolución, con fecha del pasado 16 de abril, se ha conocido un día después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

Y después también de que se conociera en la misma tarde de este jueves que Mediaset tiene los derechos de 'El Rosco', la final del concurso 'Pasapalabra', según un acuerdo al que llegó hace un año con la productora holandesa MC&F y que estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigo con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson