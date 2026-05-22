Mallorca designará Hijos Predilectos a Rels B y Concha Buika y Adoptivo a Michael Douglas

Palma, 22 may (EFE).- El Consell de Mallorca ha anunciado este viernes que concederá a los cantantes Rels B y Concha Buika la distinción de Hijos Predilectos de la isla y al actor Michael Douglas la de Hijo Adoptivo.

En un comunicado este viernes, el gobierno insular ha detallado que estas personas serán reconocidas dentro de los Premis, Honors i Distincions 2026, los máximos galardones de la isla, que se entregarán el 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Diada de Mallorca.

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La institución insular abrió durante el mes de marzo un proceso participativo para que ciudadanía, entidades y ayuntamientos pudieran presentar candidaturas y propuestas.

Asimismo, convocó a la Junta de Portavoces, con representación de todos los grupos políticos, con el objetivo de garantizar el consenso institucional en torno a unos galardones que representan a toda la sociedad mallorquina.

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Las candidaturas serán elevadas al pleno ordinario del próximo 11 de junio para su ratificación definitiva.

En el caso de Rels B, el Consell de Mallorca ha destacado que es "uno de los principales exponentes de la música urbana en castellano" que "ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo".

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Con Buika, la institución mallorquina ha señalado que es una artista "reconocida mundialmente", Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Por lo que respecta al premio concedido a Michael Douglas, ha destacado "su arraigo a Mallorca y a la sierra de Tramuntana durante cerca de cuatro décadas".

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También ha influido el hecho de que el actor norteamericano impulsa el proyecto Regenera Deià, una iniciativa centrada "en la restauración de ecosistemas, la recuperación de usos tradicionales del suelo y la revitalización social y cultural del municipio". EFE