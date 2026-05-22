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Luis García pide "respeto" para el Zaragoza y prevé un partido "de altísima dificultad"

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 may (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, pidió "respeto" para el Real Zaragoza por la situación que atraviesa, cerca de confirmar su descenso a Primera Federación, y prevé un partido "de altísima dificultad" ante el conjunto maño este domingo en el Estadio de Gran Canaria, en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El técnico asturiano, fiel a su discurso de mirar únicamente al encuentro más inmediato, recalcó en conferencia de prensa que sólo están centrados en este choque, y prefiere no saber otros resultados de la jornada, de los que dependen para llegar a la última fecha con opciones de ascenso directo.

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García Fernández explicó que con los actuales 69 puntos ni siquiera tienen confirmada su presencia en el 'play-off', por lo que deberán seguir sumando en las dos jornadas finales.

Por ello, asegura que tendrán que ofrecer "la mejor versión" ante el Zaragoza, colista de la competición, que apurará sus remotas opciones matemáticas de permanencia en el fútbol profesional.

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Además, como exjugador del equipo blanquillo -perteneció a la entidad aragonesa entre 2011 y 2014-, pidió el máximo respeto para "un club histórico" que atraviesa por una crisis galopante, hasta el punto de que su técnico, David Navarro, dijo que sólo les queda "un hilito de vida" tras la última derrota en casa frente al Sporting de Gijón (1-3).

"Ni teléfonos, ni un resultado, ni nada... sólo pensamos en el Zaragoza; sin lo nuestro, no vale nada", subrayó cuando se le ha preguntado si es partidario de ir conociendo los resultados del resto de equipos implicados en la pelea por el ascenso directo y la promoción, con la posibilidad de que el Deportivo de La Coruña, su rival en la última jornada en el estadio de Riazor, ascienda a Primera División en caso de ganar en Valladolid.

El técnico ovetense aseguró que Marvin Park y Álex Suárez están recuperados del esfuerzo hecho en Almería el pasado sábado, y que las bajas confirmadas son las de larga duración: Jeremía Recoba, Viti Rozada, Sergio Barcia, Enzo Loioidice, Sandro Ramírez y Ale García. EFE

rg/cda/cmm

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EFE

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