Los 118 pt del Valencia-Real Madrid, mayor anotación en una mitad de Final Four del siglo

Atenas, 22 may (EFE).- El Real Madrid se marchó al descanso venciendo al Valencia en la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga con un marcador de 56-62, estableciendo con esos 118 puntos combinados de ambos equipos en un nuevo récord que refleja la mayor cantidad anotada en una mitad de un partido de la Final Four en lo que va del siglo.

Los blancos se quedaron a tan solo un punto de establecer un récord de mayor cantidad de puntos anotados en una mitad de la Final Four. EFE

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