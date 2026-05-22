Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Robo en Puente la Reina (Navarra)

(Actualiza la NA5088 con más detalles de la víctima)

Pamplona, 22 may (EFE).- La Policía Foral investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en la mañana de este viernes en el río Robo a su paso por Puente la Reina-Gares.

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Según ha confirmado EFE, el aviso del hallazgo se ha producido a las 9:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

El asunto se encuentra ya judicializado.

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Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina han indicado a EFE que la víctima era un peregrino de 63 años, del Reino Unido. EFE