La Compañía Nacional de Danza entra de lleno en la creación contemporánea con 'Struere'

Madrid, 22 may (EFE).- La directora de la Compañía Nacional de Danza (CDN), Muriel Romero, ha presentado su primer programa de "creación vanguardista y contemporánea", uno de los ejes de su propuesta cuando se hizo cargo de la compañía en 2024, una colaboración con artistas españoles para "descubrir a nuestros creadores nacionales".

Así ha comenzado explicando Romero este viernes los fundamentos de 'Struere' (construir, en latín), un espectáculo compuesto por dos piezas de nueva creación para la CDN, una de la bailarina y coreógrafa Luz Arcas, 'Masa', y otra del colectivo artístico italiano Kor'sia (Mattia Russo y Antonio de Rosa), 'Tablero', con dramaturgia de Àgnes López-Río, que se estrenarán del 26 al 31 de mayo en Centro Danza Matadero.

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Arcas (Málaga, 1983), Premio Nacional de Danza 2024, ha asegurado que desde el principio tuvo claro el proyecto que quería llevar a cabo con los bailarines de la CDN, que surgió de la lectura de 'Masa y poder', de Elías Canetti, "un libro de antropología que leí como una partitura coreográfica", detalla, porque es "muy físico, habla de la potencia de la masa como una criatura latente en cada cuerpo, que surge para transformarla".

La coreógrafa remite al mundo de virtualidad en que vivimos, "en el que la masa necesita su cuerpo y acciones para resurgir". A partir de ello, Arcas ha querido entrar en el lenguaje más personal de la compañía.

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"Entras en una estructura con unos bailarines que tienen una visión de la belleza, del cuerpo y del arte diferente a la que practico. Ha sido una colisión de fuerzas interesante y un gran reto", ha señalado.

Arcas ha conseguido -indica- traspasar la frontera de un lenguaje que se mueve en otros códigos estéticos, poéticos o políticos distintos a los suyos, un recorrido que describe como "fascinante, complicado y placentero y lleno de matices".

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Mattia Russo y Antonio de Rosa han formado parte durante ocho años de la CND, a la que regresan como coreógrafos y coinciden con Arcas en que los bailarines han ido evolucionado al interpretar una pieza contemporánea como tablero.

Su fundamento es la tierra, una unión que vinculan a la cultura mediterránea. "Sobre la tierra es donde nacen las diferentes culturas, pero van mudando gracias a la acción colectiva que la va construyendo", detalla Mattia Russo.

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Un tablero que sirve sobre el escenario para construir estructuras que se van modificando durante el montaje. EFE

(foto)

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