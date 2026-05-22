Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre la UE y México: "Todos ganamos"

Madrid, 22 may (EFE).- EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes el Acuerdo Comercial Modernizado entre la UE y México: "Con el acuerdo, todos ganamos".
En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Sánchez dice: "Tender puentes, acercar pueblos e impulsar el comercio desde el respeto y el diálogo".
PUBLICIDAD
"Hoy la UE y México sellan su alianza con la firma del Acuerdo Global Modernizado. Más de 45.000 empresas de la UE exportan a México, la mayoría pymes. Con el acuerdo, ellas y todos ganamos", añade. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Temas del día de EFE España del sábado 23 de mayo de 2026
Ibon Navarro: "Chris Duarte y todos hemos hecho esfuerzos, pero no ha funcionado"
Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Canadá
Felipe González dice no atreverse a "creer" la acusación contra Zapatero: "Su presunción de inocencia es indiscutible"
El francés Vaillant iguala en cabeza al sudafricano Lombard
MÁS NOTICIAS