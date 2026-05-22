Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre la UE y México: "Todos ganamos"

Madrid, 22 may (EFE).- EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes el Acuerdo Comercial Modernizado entre la UE y México: "Con el acuerdo, todos ganamos".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Sánchez dice: "Tender puentes, acercar pueblos e impulsar el comercio desde el respeto y el diálogo".

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"Hoy la UE y México sellan su alianza con la firma del Acuerdo Global Modernizado. Más de 45.000 empresas de la UE exportan a México, la mayoría pymes. Con el acuerdo, ellas y todos ganamos", añade. EFE