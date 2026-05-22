Infografías del viernes 22 de mayo

TENIS ROLAND GARROS - Previa del torneo masculino.

TENIS ROLAND GARROS - Previa del torneo femenino.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES FEMENINA - Previa de la final de la Liga de Campeones femenina, que enfrentará al Barcelona y al Lyon el sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo.

BALONCESTO NBA - Así van los playoff de la NBA.

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RD CONGO ÉBOLA - Un total de 160 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por el brote del virus del Ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Ministerio de Salud congoleño.

OCDE DESEMPLEO - La OCDE publica los datos mensuales del paro en sus países miembros.

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ASESINATOS MACHISTAS - Desde 2003, 1.363 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

jlo/jlg

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