Ibon Navarro: "Chris Duarte y todos hemos hecho esfuerzos, pero no ha funcionado"

Málaga, 22 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, reconoció este viernes que el fichaje del alero dominicano Chris Duarte, actualmente suspendido de empleo, "no ha funcionado" pese a los esfuerzos de ambas partes para "estar bien".

En la comparecencia previa al partido de la Liga Endesa de este sábado entre Unicaja y Río Breogán, el preparador cajista respondió sobre el 'caso Duarte' y la polémica sanción al jugador, que continúa apartado del club y con el que se negociará una rescisión del contrato que tiene firmado hasta 2027.

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Las palabras de Ibon llegan después de que el club andaluz sancionara a Duarte con una suspensión cautelar de empleo por una publicación en sus redes sociales en la que opinaba en contra del club, tras quedarse fuera de la convocatoria de la semifinal de la Liga de Campeones ante el AEK Atenas y justo al día siguiente de ser elegido por la competición en el segundo mejor quinteto de la temporada.

"Tengo bastantes cosas en la cabeza como para andar pensando en algo que no me va a ayudar con el equipo. No puedo cambiar nada de lo que está fuera de mí. Lo que sí he pensado es qué podía haber hecho yo mejor, salvaguardando los valores del club, los valores del equipo, las alianzas y las líneas rojas que no se pueden negociar", reflexionó el técnico vasco.

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"El propio Chris ha hecho muchos esfuerzos para estar con nosotros, para estar bien. Los hemos hecho todos, pero no ha funcionado", dijo Navarro, que piensa "qué podía haber hecho mejor" como máximo responsable técnico, aunque "tampoco" está "seguro de que hubiera funcionado".

"Es una reflexión que me llevo para mí y que espero utilizar en el futuro. Ahora mismo tengo trece jugadores, dos que están lesionados, y es en lo que hay que centrarse. Esos jugadores merecen toda mi atención y no puedo pensar en otra cosa", zanjó sobre el asunto.

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Por el momento, el jugador internacional dominicano ha presentado alegaciones al expediente disciplinario que el Unicaja deberá resolver en los próximos días. Mientras tanto, Duarte se entrena en solitario, al margen de la plantilla del conjunto malagueño. EFE

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