Granada convoca el 23 Premio Internacional de Poesía García Lorca, referente en castellano

Granada, 22 may (EFE).- El Ayuntamiento de Granada ha convocado la XXIII edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la obra poética de un autor vivo cuya aportación impacte en la literatura en lengua española.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha anunciado que Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes las bases de la XXIII edición del García Lorca, uno de los galardones literarios de mayor prestigio del ámbito hispánico y una de las principales señas de identidad cultural de la ciudad.

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El certamen reconoce cada año el conjunto de la obra poética de un autor o autora vivo cuya trayectoria constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura en lengua española.

"El Premio Lorca proyecta internacionalmente el compromiso histórico de Granada con la poesía, la creación literaria y la defensa de la cultura como elemento de transformación y prestigio para la ciudad", ha recalcado Saavedra.

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Este premio, al que se presentaron la pasada edición 37 candidaturas procedentes de 15 países, sitúa cada año a Granada en el centro del panorama literario iberoamericano.

Las bases marcan que el premio, uno de los mejor dotados de la poesía hispana con 20.000 euros, no podrá declararse desierto y que el ganador recibirá un diploma acreditativo y una obra artística del escultor Miguel Moreno.

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También se celebrarán unas jornadas literarias en torno a su figura y se publicará su antología poética.

Podrán presentar candidaturas las Academias de la Lengua Española, academias con sección de Literatura, universidades, instituciones culturales y entidades vinculadas a la literatura en castellano, además de las instituciones representadas en el jurado del premio.

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El jurado, que preside la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, contará con representantes de instituciones como la Real Academia Española, la Universidad de Granada, la Fundación Federico García Lorca, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas, la Residencia de Estudiantes o la Academia de Buenas Letras de Granada, además de críticos literarios de medios nacionales y el Premio Nacional de Poesía vigente.

La pasada edición el poeta ganador fue el valenciano Jaime Siles, que se sumó a una nómina de autores entre los que se encuentran Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atienza, Fina García Marruz o Pablo García Baena.

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También han ganado el García Lorca los poetas Eduardo Lizalde, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Patín, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita, Circe Maya y Coral Bracho. EFE

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