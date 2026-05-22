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España y EE. UU. renuevan el convenio sobre el uso conjunto de las bases de Rota y Morón

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Rota (Cádiz), 22 may (EFE).- El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que ampara el uso conjunto de las bases de Rota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla, se ha renovado automáticamente, como cada año en estas fechas si ninguna de las dos partes pide lo contrario.

Por lo tanto, este convenio, suscrito en 1988, seguirá en vigor al menos un año más.

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Como ha sido habitual en estos años, la renovación automática del convenio no ha motivado ningún acto especial en la Base Naval de Rota, según fuentes de la Armada este viernes.

En esta ocasión, la renovación automática se ha producido después de que el presidente estadounidense haya reprochado en más de una ocasión la decisión de España de no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares estadounidenses en su guerra contra Irán.

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El Convenio de 1988 establece que las bases son instalaciones bajo soberanía española cedidas en uso a EE. UU. mediante un acuerdo bilateral.

Ese acuerdo fue posteriormente actualizado mediante protocolos de enmienda en 2002, 2012 -entró en vigor en 2013- y 2015.

Las últimas modificaciones fueron para amparar la llegada a la base de Rota de los destructores estadounidenses que conforman el escudo antimisiles de la OTAN.

De acuerdo con lo previsto en su artículo 69, el convenio se renueva automáticamente de manera anual.

El artículo 2 de ese texto indica que España concede a Estados Unidos el uso de determinadas instalaciones solo para objetivos bilaterales o multilaterales previstos en el propio convenio. Cualquier operación que no cumpla con estos fines, requiere de autorización expresa del Gobierno español.

Además, la Enmienda de 2015 reafirmó que cualquier misión que parta de allí hacia un tercer país sigue necesitando autorización expresa del Gobierno de España.

En 2023 España y EE. UU. firmaron un acuerdo para desplegar dos destructores más en la base naval gaditana, que se suman así a los otros cuatro que ya tenía. Uno de ellos ya está instalado y se espera la llegada de otro. EFE

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EFE

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