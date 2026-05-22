El francés Vaillant iguala en cabeza al sudafricano Lombard

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El francés Tom Vaillant igualó al sudafricano Zander Lombard al frente de la clasificación del Abierto de Golf de Bélgica, que se disputa en el Rinkven International de Amberes con un total de 129 golpes, 13 bajo el par, tras cerrar este viernes la segunda jornada con una tarjeta de 64 impactos.

Vaillant, que cuenta este curso como mejor resultado la sexta plaza lograda el pasado mes de abril en el Abierto de China, volvió a mostrar el buen momento por el que atraviesa, tras contabilizar hasta siete 'birdies'.

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Uno menos que los que el golfista francés, de 24 años, firmó el jueves en su primer recorrido al Rinkven International de Amberes, donde Tom Vaillant no ha cometido ningún 'bogey'.

Todo lo contrario que el sudafricano Zander Lombard que se vio obligado a compartir el liderato que ocupaba en solitario al arrancar la jornada, tras firmar una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo el par, tras contabilizar seis 'birdies' y un 'bogey' en el hoyo tres.

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A tres golpes de la pareja que conforman el francés y el sudafricano se sitúa un grupo de cinco jugadores, entre los que figura el español Jorge Campillo, que comparten la tercera plaza con un total de 132 impactos, 10 bajo el par, cada uno.

Campillo, que repitió los 66 golpes que firmó en la primera jornada, supo remontar el 'bogey' que cometió en el hoyo cuatro tras lograr hasta seis 'birdies' en los catorce hoyos restantes.

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Igualmente competirán el fin de semana, tras supera el corte, los también españoles Manuel Elvira, que ocupa el puesto veintidós con 6 bajo el par, a siete golpes del dúo cabecero, así como Iván Cantero, Rocco Repetto y Eugenio Chacarra, que comparten el puesto 29 con 5 bajo el par.

Por su parte, Quim Vidal, Adri Arnaus, Pablo Larrazábal, José Luis Ballester, Ángel Hidalgo, Sebastián García, Rafa Cabrera Bello y Nacho Elvira no lograron superar el corte.EFE

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