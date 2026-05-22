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El ahora dúo Cariño lanza 'Odio la música' tras su mediática escisión

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Madrid, 22 may (EFE).- El ahora dúo Cariño ha lanzado este viernes 'Odio la música', sonoro título para su primer tema desde que en septiembre de 2025 se anunciase la salida de su tercera integrante, María Talaverano, entre públicas y mediáticas desavenencias con sus excompañeras.

"Esta canción y este disco nos han curado. Pero hemos llegado a odiar la música de verdad", advierten en el comunicado enviado por su sello discográfico las únicas integrantes actualmente de la formación, Alicia Ros (bajo y voz) y Paola Rivero (guitarra), que también subrayan que podrían "haber elegido el silencio", pero que necesitaban ser "sinceras" y establecer un nuevo "punto de partida".

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En el comunicado no hacen alusión a las transformaciones internas del grupo, sino más bien "a la manera que tiene (la música) de ser un trabajo a merced del capital" y a cosas como "no encontrar a alguien en las canciones que te solían emocionar u odiar el tener que vender tu música para poder pagar la casa".

"Cuando estábamos aún buscando si teníamos algo que contar, me senté un día a sentir y escribir cosas y el odio a la música apareció. El problema no era la música como lenguaje. Fue estar agotada de ella. ¿Por qué nos cansa algo que amamos? Y de ahí salió esta canción", explican sobre la génesis de su nuevo tema.

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En un tono más optimista, señalan a continuación que durante el proceso de reflexión que ha moldeado su próximo disco encontraron "cosas que salvaban la música de ser solo un producto", como volver a las canciones que escuchaban antes de empezar este proyecto.

"Volver a amarla implicaba pasar por alto muchas incomodidades que la rodean y desafinan. Nos hicimos muchas preguntas todo ese tiempo, pero no llegamos a ninguna conclusión. Y justo en ese baile del sí y el no, en esa contradicción, fue donde encontramos el lugar más honesto de todos", relatan, antes de llegar a la conclusión de que "esa herida probablemente siempre esté abierta" pero que renunciar a la música es renunciar a ellas mismas.

A finales del pasado año, Ros y Rivero achacaron a una "decisión personal" la salida de Talaverano de Cariño, algo que esta negó a través de las redes sociales de su proyecto musical en solitario, Valverdina.

"No tengo fuerza para conflictos. Quiero paz y ser feliz. Pero, por respeto a mí, quiero puntualizar que no es justo llamarlo 'decisión propia'. Eso implica que es solo responsabilidad mía. Este comunicado es unilateral y no tuve oportunidad de dar mi opinión", escribió en uno de esos mensajes.

Cariño ha publicado hasta el momento tres discos, 'Movidas' (2018), 'Cariño' (2022) y 'Tanto por hacer' (2024), que poco a poco convirtieron a esta formación en una de las más pujantes del pop alternativo nacional, con éxitos como 'Canción de pop de amor', 'Te brillan' o, sobre todo, 'Si quieres', con más de 36 millones de reproducciones actualmente en Spotify. EFE

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EFE

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