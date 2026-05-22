Antonelli marcó el mejor tiempo en el primer y único libre de Canadá

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato. marcó el mejor tiempo en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, de nuevo con formato sprint.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, trece segundos y 402 milésimas, 142 menos que su compañero, el inglés George Russell, que lo secunda en la general, a veinte puntos.

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La sesión de calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las diez y media de la noche, en horario peninsular español: las 20.30 horas GMT). EFE