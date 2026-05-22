Espana agencias

Antonelli marcó el mejor tiempo en el primer y único libre de Canadá

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato. marcó el mejor tiempo en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, de nuevo con formato sprint.

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, trece segundos y 402 milésimas, 142 menos que su compañero, el inglés George Russell, que lo secunda en la general, a veinte puntos.

PUBLICIDAD

La sesión de calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las diez y media de la noche, en horario peninsular español: las 20.30 horas GMT). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años

Infobae

Condenado por estafar 229.500 euros en una compraventa de guantes durante la pandemia

Infobae

Kumbulla responde a Demichelis: "No permito que se cuestione mi implicación y compromiso"

Infobae

Jasikevicius: "Cada vez que intentábamos engancharnos al juego, no era posible"

Infobae

Idiakez apela a "saber jugar el partido" y a ser "inteligente" ante un rival directo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Guardiola se despide del Manchester City: “No tengo planes para entrenar por un tiempo, pero necesito dar un paso atrás”