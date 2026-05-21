Zaid Romero: "Estar en la selección de tu país es un orgullo"

Getafe (Madrid), 21 may (EFE).- Zaid Romero, defensa argentino del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que estar en la selección de su país "es un orgullo" y reconoció que nunca se le pasó por la cabeza hace meses que podría estar en la prelista de un Mundial.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, incluyó a Romero en la primera lista de 55 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En enero, el central del Getafe no tenía minutos en el Club Brujas. Cedido al conjunto azulón, se ha convertido en un titular indiscutible para su técnico, José Bordalás, y ahora tiene opciones de jugar el Mundial en el que la que la Albiceleste defenderá el título logrado en Catar 2022.

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"Estar en una prelista de la selección es algo muy lindo. Poder estar en la selección de tu país es un orgullo. Hace un tiempo atrás, en el Brujas, nunca se me pasó por la cabeza esto. Después vine y jugué y creo que también se lo debo a mis compañeros, que son los que me ayudan a mejorar cada día y en los partidos. Creo que es algo muy lindo, de mucho orgullo para mí y mi familia. Además, nos empuja a seguir", indicó.

Romero ha disputado esta temporada en el Getafe un total de catorce partidos, en los que ha marcado un gol (al Mallorca hace dos jornadas). Siempre que ha estado disponible, ha sido titular para José Bordalás, que hace una semana reconoció estar muy orgulloso de la entrada de su jugador en la prelista de Argentina para el Mundial.

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"Para un chico que estaba jugando muy poquito o nada en su club, venir aquí y sentirse futbolista, sentirse importante, crecer y encontrarse un grupo como el que tenemos, la verdad es que me alegro muchísimo por él- Que te llame tu selección es algo increíble, y más su selección, la argentina. Ojalá, si sigue la línea que lleva, seguro que acabará siendo jugador de la selección argentina y, además, un jugador importante; no tengo ninguna duda", aseveró Bordalás. EFE