Vox evita hablar de sillones, pero fija como modelo los pactos donde gobiernan junto al PP

Cádiz, 21 may (EFE).- El líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha evitado hablar de reparto de sillones o consejerías en un posible acuerdo con el PP para conformar un Gobierno en Andalucía, pero ha fijado como modelo los pactos en los que gobiernan junto a los populares en comunidades como Extremadura o Aragón.

Gavira, en una intervención ante los medios de comunicación en Cádiz, ha señalado que su partido tiene "la mano tendida" al PP de Juanma Moreno para negociar el Gobierno de la nueva legislatura que se abre tras las elecciones del pasado 17 de mayo, que dejaron al PP con 53 de los 109 diputados en el Parlamento andaluz (la mayoría se establece en 55) y a Vox con 15.

PUBLICIDAD

El líder regional de Vox ha indicado que su formación "no va a regalar la investidura a nadie", porque sería "defraudar el sentido del voto de los andaluces" que, en su opinión, quieren que su formación sea "clave".

Ha afeado a Juanma Moreno que haya hablado de bloqueo del nuevo Gobierno porque "todavía no ha habido negociaciones", en referencia a las palabras del líder del PP andaluz que advirtió este martes contra la tentación de impedir la formación de nuevo Ejecutivo del PP en la comunidad. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)