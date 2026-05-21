Espana agencias

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

Guardar
Google icon
Imagen 7DJ6XCVQDFDABHRENWZWHB7BBM

El PSOE defenderá el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) para que se declare "irrevocable" la pertenencia de España a la Unión Europea y se reafirme el compromiso con el proyecto europeo como "garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica".

La iniciativa, recogida por Europa Press, se ha presentado aprovechando que precisamente este año se cumple el 40 aniversario de la entrada de España en la UE, y por ello se pretende reconocer también a quienes hicieron posible la adhesión de nuestro país a las entonces Comunidades Europeas, y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.

PUBLICIDAD

Además, la iniciativa del PSOE quiere apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europea.

Los socialistas esgrimen que, "en tiempos de incertidumbre como los que vivimos", es importante reafirmar el europeísmo y apostar "con firmeza" por un continente "más cohesionado, promoviendo el desarrollo del concepto de ciudadanía europea, fortaleciendo el pilar europeo de derechos sociales, avanzando en la triple transición ecológica, digital y social, impulsando la autonomía estratégica y liderando un orden internacional basado en la defensa de los valores democráticos, la legalidad internacional y los derechos humanos".

PUBLICIDAD

Frente a los euroescépticos, los socialistas defienden una Europa más fuerte, justa, solidaria y democrática". "Más Europa ha sido y es hoy la respuesta. El verdadero patriotismo está hoy en defender Europa", afirman.

MIRAR AL FUTURO "CON AMBICIÓN Y COMPROMISO"

Por eso, en la iniciativa, además de expresar el reconocimiento a quienes hicieron posible la incorporación de España a la UE y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla, instan a "mirar hacia el futuro con ambición y compromiso" porque la Unión "no es solo una organización supranacional, sino un espacio de convivencia, respeto mutuo y libertad que tantas décadas ha costado consolidar y que ahora se seguir impulsando con determinación".

La proposición recuerda que la incorporación de España a la Unión Europea fue un hito que "marcó la evolución" de la nación y supuso un impulso a la modernización de su economía, industria y agricultura, gracias a mecanismos como los Fondos de Cohesión, la PAC, la eliminación de barreras arancelarias o la adopción del euro como moneda única.

"La integración europea ha tenido también un importante impacto social para la ciudadanía que ha podido disfrutar de derechos como la libre circulación, la integración cultural o el acceso a la educación y el mercado laboral en los diferentes países. Además, Europa ha sido motor de derechos sociales: los avances en igualdad de género, protección medioambiental o derechos laborales y lucha contra la discriminación tienen un fuerte componente comunitario", apuntan.

El texto también reconoce que España ha sido un impulsor del proyecto europeo como país "referente en solidaridad, integración, modernidad y crecimiento económico". "Ocupamos el cuarto puesto en paridad de género en la Unión Europea y somos una de las economías más sostenibles, generando el 40% del crecimiento de toda la eurozona", subrayan.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo rechaza el recurso de los regantes contra la revisión del trasvase Tajo-Segura

Infobae

Podemos descarta lawfare en la imputación de Zapatero, se desmarca de rescate de Plus Ultra y pide explicaciones al PSOE

Podemos descarta lawfare en la imputación de Zapatero, se desmarca de rescate de Plus Ultra y pide explicaciones al PSOE

Junts acusa a ERC y Comuns de apuntalar a Illa pese a la "inestabilidad" en Cataluña

Infobae

La jueza de El Bocal amplía la acción contra el jefe de Demarcación de Costas porque no había plan de conservación

La jueza de El Bocal amplía la acción contra el jefe de Demarcación de Costas porque no había plan de conservación

El autor del parricidio de El Ejido pasa a disposición judicial por violencia machista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero