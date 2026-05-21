Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido hoy de que los votantes de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez están "circunspectos", no entienden la "incoherencia" de decir que quieren un Gobierno limpio, por lo apoyaron la moción de censura, y ahora están apoyando al "Gobierno más corrupto de la democracia". Dicho esto, ha preguntado a los partidos que respaldan la continuidad del Ejecutivo "hasta dónde están dispuestos a tragar".

La dirigente del PP se ha pronunciado así durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ante la pregunta de qué significa lo dicho ayer por Feijóo de que va a cumplir con su deber de dar una alternativa y un gobierno limpio a los españoles.

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Muñoz ha eludido responder si su partido estaba hablando con el PNV o Junts para una posible moción de censura, y ha señalado que lo que quiere decir Feijóo es "mandar un mensaje" a los españoles para que sepan que el PP está preparado, construyendo una alternativa a Pedro Sánchez desde el minuto uno, y continuando con la fiscalización al Gobierno.

Admite que los acontecimientos de los últimos días, con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les están "cargando de razones" para decir que hace falta un cambio ya, pero también reconoce que el PP no tiene los votos en estos momentos para una moción de censura.

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Por ello, ha apelado a los socios del Gobierno a que digan "cuánto están dispuestos a tragar" para sostener al Ejecutivo y les ha advertido de que sus votantes deben estar "circunspectos". "Sus propios votantes no entienden la incoherencia de decir que quieren gobiernos limpios, de hacer una moción de censura porque quieren un gobierno limpio, y después estar sosteniendo al Gobierno más corrupto de la democracia", ha exclamado.

De hecho, ha recordado los resultados de las confluencias en las que ha ido Sumar en las últimas cuatro elecciones autonómicas, que reflejan la pérdida de votantes.

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Y ha señalado los movimientos que se están produciendo en la izquierda para lograr mejores resultados, como la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián de liderar una unión de estos partidos o la de Mónica García y Emilio Delgado. Pero les ha advertido que el problema es de "coherencia y ética".

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

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A este respecto, ha señalado que "hay una responsabilidad política" en todo lo que se está conociendo y que "no pinta nada bien". Así, ha mencionado que estos socios han cambiado de parecer en "menos de 24 horas" en cuanto han leído el auto emitido por la Audiencia Nacional en el que se ven "indicios sólidos" contra Zapatero. En cuanto a los que dicen que en ese auto no hay pruebas, les ha recordado que esas vienen en el proceso oral.

Por ello, ha insistido en que son los socios de Pedro Sánchez los que tienen que decir si "quieren ser coherentes, si quieren tener valores y si quieren tener algo de ética".

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Y también ha advertido de que a Pedro Sánchez no le importa destruir a su partido ni perder poder territorial. Lo único que le importan, ha añadido, son las generales y mantenerse en el poder para seguir defendiéndose de los casos que le rodean.

NO ERA UN PROFETA DE LA PAZ, "ERA UN COMISIONISTA"

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En opinión de la dirigente del PP, "a Sánchez no le queda nada" ya que "todos los hombres del presidente han caído", recordando que lo han hecho los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán y ahora "esa persona que era el espíritu de la izquierda de este país", en referencia a Zapatero.

Según Ester Muñoz, desde la izquierda vendían a Zapatero "como un poeta, como un profeta de la paz" y en realidad, lo que se está viendo, es que "era un comisionista" al que le interesaba que Pedro Sánchez siguiera en el poder para "poder seguir enriqueciéndose, presuntamente".

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La Portavoz 'popoular' ha rechazado pronunciarse sobre si el juez debería establecer medidas cautelares contra Zapatero como está pidiendo Vox por "riesgo de fuga". A este respecto, ha querido dejar claro que su partido respeta las investigaciones judiciales en los casos que afectan al PSOE y al Gobierno y también en los que puedan afectar a personas que han formado parte del PP.

"Los políticos nos tenemos que limitar a respetar las decisiones judiciales, las decisiones procesales y las investigaciones", ha aseverado y ha explicado que cuando se entiende que un juez se ha podido equivocar, se pueden presentar recursos. Dicho esto, ha querido recalcar que en el caso de Zapatero no hay 'lawfare', señalando que esa teoría ha quedado "completamente desmontada".

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FEIJÓO SE HA INFORMADO POR LOS MEDIOS

Ester Muñoz también ha rechazado las acusaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quién afirmó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manejaba información de un sumario que estaba bajo secreto.

Así, ha recordado que el día 12, el periódico digital ElConfidencial, aseguraba que la imputación estaba al caer y que mucha de la información sobre Zapatero aparece también en el libro de la periodista Kety Garat, a quien el Gobierno ha sometido a un "linchamiento público y vejatorio".

En este sentido, ha insistido en que Feijóo se ha informado "simplemente con leer los medios de comunicación" libres que han estado investigando.