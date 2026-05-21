Le Senne (Vox) califica el socialismo de "escondite de granujas":"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas"

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha calificado este jueves el socialismo como "escondite de granujas y sinvergüenzas".

"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan de solidaridad y ayudar a los pobres mientras roban a manos llenas y arruinan países enteros", ha afirmado el líder de Vox en Baleares en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

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Le Senne se ha pronunciado de este modo tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha alertado de que se están confirmando las sospechas. "Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg", ha concluido.