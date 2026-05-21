El historietista Paco Sordo: Soy más libre haciendo cómic infantil, hay que crear cantera

Madrid, 21 may (EFE).- El historietista Paco Sordo, Premio Nacional del Cómic, publica este jueves 'El bosque de Oreka', un cuento para niños que reúne humor, fantasía y dosis de ecologismo y con el que el autor se encuentra muy cómodo: "Me siento más libre haciendo cómic infantil, hay que crear cantera de lectores".

En una entrevista con EFE, Sordo (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1979), que también fue premio en 2022 a mejor obra nacional en el Cómic de Barcelona con 'El Pacto', explica que lleva tiempo compaginando las historietas de adulto y las de niños, pero son estas últimas las que más le atraen porque le permiten "contar historias sin las cortapisas que uno se autoimpone cuando trabaja para el público adulto".

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'El bosque de Oreka' (Astiberri) está indicado para niños a partir de 7 años aunque admite que cuando hace cómic infantil intenta que también lo disfruten los adultos: "pongo mucha intención en eso, lo único que hago diferente es poner unos límites en las temáticas y contenidos que no son aptos para menores".

El autor del cómic sostiene que 'El bosque de Oreka' es una historia de humor con un poco de transgresión: "hay momentos de oscuridad en un contexto de aventuras, pero eso interesa mucho a los chavales".

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Y es que el cómic, dice el autor, "coquetea con el terror porque resulta atractivo y rompe el tabú en las historietas para niños".

Sordo explica que cuando creó el personaje de Hanna, la niña protagonista, "salió de manera natural" y comenta que a la hora de inspirarse tira mucho de sus propios recuerdos de infancia.

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También hay un componente ecologista, y es que Hanna tiene que amansar a los espíritus del bosque y convencerlos de que es una más, pero solo será respetada cuando los animales y la naturaleza se den cuenta de que la niña de ciudad no hará nada que rompa el equilibrio de su ecosistema.

Para la obra, Sordo recurre a colores atractivos y a un dibujo amable y redondo que transmita "alegría y viveza" e incluye páginas ornamentadas como grabados antiguos que recuerdan a los cuentos clásicos de los Hermanos Grimm.

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Respecto al público infantil, el autor considera que es igual de exigente que el adulto, "pero sin filtros".

El ilustrador y guionista revela que mientras desarrolla la historia siempre piensa en el disfrute del lector y está convencido de que el niño se deleita mucho más con un cómic que un adulto.

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"Un adulto lee un cómic, lo termina y lo guarda en la estantería. El lector niño lee, vuelve a leer y aprecia más el material porque forma parte de su memoria sentimental, y eso es muy motivador", dice.

Comenta el autor que le encantaría que el cómic diera el paso a las aulas como recurso didáctico o a los clubes de lectura infantil, ya que ello permitiría introducir las historietas en el primer aprendizaje.

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Sordo, que trabajó en la revista 'El Jueves', reconoce que su humor gráfico para el cómic adulto, con cierta oscuridad y cinismo, cambia totalmente cuando se trata de elaborar un tebeo infantil donde hay un enfoque distinto y mucha luminosidad.

El autor, que ha desarrollado su carrera profesional en el mercado estadounidense, británico y francés, empezó a publicar su primer cómic infantil en 2020: la serie 'Niko' editada por Bayard en Francia y Komikids en España a partir de 2023.

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'El bosque de Oreka' tendrá una segunda parte en la que ya trabaja el autor y que saldrá a las librerías en 2027.EFE

(foto)

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