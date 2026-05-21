El Pamesa Teruel refuerza su plantilla con el fichaje del veterano central Jorge Fernández

Teruel, 21 may (EFE).-El Pamesa Teruel Voleibol ha fortalecido su juego en la red con la incorporación del veterano central gallego Jorge Fernández para la temporada 2026/27 de la Superliga Masculina.

El internacional español, procedente del Unicaja Costa de Almería, llega al conjunto turolense con una amplia trayectoria en la élite del voleibol nacional e internacional y con el objetivo de aportar experiencia y solidez al bloque naranja.

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El jugador, nacido en O Barco de Valdeorras (Ourense) en 1989, mide 2,02 metros, ha disputado más de 200 encuentros con la selección española y ha ejercido como capitán del combinado nacional durante cinco temporadas.

El nuevo jugador del Pamesa Teruel afrontará una nueva etapa después de cerrar un ciclo de cinco campañas consecutivas en el Unicaja Costa de Almería, la etapa más prolongada de su carrera en un mismo equipo, donde conquistó una Superliga y una Copa del Rey en la temporada 2016/17.

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La trayectoria de Jorge Fernández se ha desarrollado entre España y Francia: tras sus inicios en el Urbia Voley Palma, compitió en clubes como Nantes Rezé Métropole, Paris Volley y Chaumont Volley-Ball 52. EFE

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