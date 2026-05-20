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Vox recalca que el Gobierno de Sánchez fue el que aprobó el "rescate" de Plus Ultra

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Madrid, 20 may (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha recalcado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez fue el que aprobó el "rescate irregular" de Plus Ultra y ha acusado al PSOE de usar el Estado como un "botín".

"Esto es el PSOE: el que se envuelve en la bandera de lo público, pero luego resulta que utiliza el Estado como un botín", ha dicho Millán en la sesión de control del Congreso en alusión al auto de la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso de la compañía aérea.

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Según la diputada de Vox, cada nueva imputación demuestra que los socialistas "no son políticos corruptos, son corruptos que han llegado al poder para servirse", de tal modo que "la cuestión ya no es cuántos casos quedan más por conocer", sino para qué utilizan el poder.

"Ahí está la gravedad de todo lo que estamos viviendo porque ustedes están utilizando el Estado como una apisonadora contra los españoles y como una maquinaria inagotable de privilegios para los suyos y también para los de fuera", ha dicho en alusión al proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno.

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Ha subrayado además que Zapatero fue el "ideólogo" de este "sistema" de gobierno y ha defendido que el "mejor remedio para España es echar" al Ejecutivo de Sánchez.

A Millán le ha respondido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha negado las acusaciones de la portavoz de Vox y ha asegurado que el Gobierno utiliza la "maquinaria del Estado" para defender el Estado de bienestar.

Ha acusado a la formación de Santiago Abascal de defender un "patriotismo de pulserita" y ha asegurado que el Estado de derecho funciona "perfectamente" en España sin injerencias del Gobierno, a diferencia de lo que, a su juicio, ocurre en los países gobernados por la ultraderecha.

Para Bolaños, partidos como Vox son "claramente tóxicos: hacen daño a la ciudadanía creyendo que hacen daño al Gobierno", ha dicho después en respuesta también al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha preguntado al Ejecutivo que "por qué desprecia a millones de españoles".

En este sentido, el ministro le ha instado a "mirarse al espejo" porque su grupo siempre vota en contra de los avances sociales y sus pactos con el PP en las comunidades autónomas "vulneran los derechos humanos" como, según ha señalado, dice Amnistía Internacional. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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