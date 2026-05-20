Temas del día de EFE España del jueves 21 de mayo de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Tras el apoyo de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante su imputación por el caso Plus Ultra y la reivindicación de su figura por parte del socialismo, las fuerzas políticas siguen de cerca posibles novedades en la investigación, con el PP dispuesto a estar "a la altura de las circunstancias" sin decidirse aún a presentar una moción de censura.

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CASO KOLDO

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Madrid - El reconocido comisionista Víctor de Aldama vuelve a la Audiencia Nacional para declarar sobre las operaciones de compra de material sanitario en las islas Baleares después de que su abogado deslizase en el Tribunal Supremo que "próximamente se conocerá la suerte" de la expresidenta autonómica y presidenta del Congreso, Francina Armengol.

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PAPA ESPAÑA

Madrid - El papa visita España dentro de 15 días y toda la maquinaria está puesta en marcha para que el operativo funcione a la perfección, desde la organización de la multitudinaria vigilia con jóvenes al dispositivo de tráfico y movilidad en Madrid, su primera parada, cuyos detalles se van a conocer este jueves.

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Barcelona - La Sagrada Familia da a conocer más detalles del acto de bendición y la inauguración de la torre de Jesús, que oficiará el papa el próximo 10 de junio.

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INCENDIOS FORESTALES

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Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en la sede del cuartel general de la Unión Militar de Emergencias (UME) la campaña de lucha contra incendios forestales 2026, en la que participan medios y efectivos de los ministerios de Transición Ecológica, Defensa e Interior.

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Santiago de Compostela - La proliferación de flora exótica invasora se ha convertido en un factor crítico en la gestión forestal tras los incendios, con especies como la acacia mimosa y el plumero de la Pampa que han encontrado en los ríos, las infraestructuras y el fuego vías de expansión que amenazan la biodiversidad local. Miguel López Golán

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IAN GIBSON (Entrevista)

Madrid - Cincuenta y cinco años después de publicar su primer trabajo sobre Federico García Lorca, el historiador Ian Gibson sigue abogando por resolver el misterio del paradero del poeta granadino, y actualiza la crónica de esta búsqueda en el libro 'No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido' sobre el que charla con EFE en una entrevista. Magdalena Tsanis

(Texto a las 8:30. 634 palabras) (Foto)

SERIE ESTRENOS

Madrid - En una entrevista con 'Gen [F]', el nuevo videopódcast de EFE, las actrices Anna Castillo y Macarena García, que comparten profesión y amistad desde hace más de una década, hablan de la "frustración" de las nuevas generaciones por la caída de sus expectativas y la comparación constante en redes sociales, que derivan en problemas de salud mental. Esperanza Ronda

(Texto a las 9:45. 862 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO BALENCIAGA

Getaria (Gipuzkoa) - El Museo Balenciaga presenta la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda', una incursión en la alta costura parisina de los años 50 a través de la mirada del singular fotógrafo francés, pionero que rompió con las convenciones del trabajo de estudio al sacar a las modelos a la calle.

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PABLO ALBORÁN

Madrid - Pletórico tras una extensa primera parte de su gira por América y sus primeros conciertos en España en Bilbao y Barcelona con éxito de taquilla, Pablo Alborán recala en el Movistar Arena de Madrid para ofrecer el primero de sus dos conciertos en la capital española con su 'Global Tour Km 0'.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de varios informes de fiscalización de entidades locales. Además los grupos debatirán sobre los informes de las aportaciones recibidas por los partidos políticos, las compras de material sanitario en 2022entre otros asuntos. Congreso. (Texto)

20:00h.- Madrid.- PARTIDOS IZQUIERDA.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el exvicepresidente del Gobierno y uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, participan en una charla titulada 'Frenar a la extrema derecha' junto al secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y la tertuliana Sarah Santaolalla. Ateneo de Madrid. C/Prado, 21 (Texto)

ECONOMÍA

10:30h.- Madrid.- PLAN VIVIENDA.- La ministra Isabel Rodríguez, atiende a los medios de comunicación antes de presidir la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en cuyo orden del día figura la aprobación de los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros de presupuesto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Castellana, 67. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) 09:00h.- Madrid.- EMPRESAS ENISA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presenta el EnisaDay, una jornada para "generar impulso hacia el futuro, con más empresas, más innovación y más impacto". Auditorio de la Casa del Lector, Matadero. Paseo de la Chopera, 14.

10:00h.- Barcelona.- AUTOMOCIÓN ESPAÑA.- La patronal Anfac y el clúster de la industria de la automoción en Cataluña presentan en Barcelona el Plan España Auto 2030, en un acto en el que participa el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. (Texto)

10:15h.- Barcelona.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro de Transformación digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el evento tecnológico PIXEurope Connect. Torre Glories. Diagonal, 211. (Texto)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, comparece en la Comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.

11:00h.- La Penilla (Cantabria).- NESTLÉ ERE.- Tercer día de paros parciales, convocados por el comité de empresa de Nestlé en la fábrica cántabra de La Penilla, contra el ERE que ha presentado la multinacional y que afectaría a 49 trabajadores de la planta.

12:00h.- Madrid.- AGRICULTURA COOPERATIVAS.- La organización Cooperativas Agroalimentarias celebra su asamblea general que clausurará el ministro Luis Planas. Hotel Ilunion Atrium. C/ Emilio Vargas, 3 y 5.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- CONVIVE Fundación Cepaim presenta el Observatorio sobre el Estado y Evolución de las Migraciones y la Convivencia Intercultural en España. Caixa Fórum Madrid. Paseo del Prado, 38.

09:00h.- Madrid.- COMISIÓN INTERIOR.- La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados se reúne para abordar la propuesta de reforma legal para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Congreso. (Texto)

09:30h.- Alicante.- AGRESIÓN SEXUAL.- Lectura de las conclusiones finales del juicio al expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, el popular Julio de España, por un delito de agresión sexual y dos de trato degradante a dos pacientes cuando ejercía como médico en una clínica privada. Audiencia Provincial. (Texto)

09:45h.- Aranjuez (Madrid).- GUARDIA CIVIL.- La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez acompañada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Calle Princesa s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- ACTIVISMO CLIMÁTICO.- El juzgado de lo Penal número 10 de Madrid acoge el juicio contra nueve activistas acusados de un delito contra el patrimonio histórico por arrojar botes de pintura roja frente a la fachada de los Leones del Congreso de los Diputados en marzo de 2023. C/ Julián Camarillo.

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga una parte del caso Koldo toma declaración al empresario Víctor de Aldama por las operaciones de compra de material sanitario en las islas Baleares. C/ García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- Juicio por fraude fiscal contra el empresario José María Aristrain. Audiencia Provincial. C/ Santiago de Compostela, 96.

11:30h.- Madrid.- AMINISTÍA PROTESTAS.- La jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma declaración como testigo al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto)

17:00h.- Toledo.- INTERPOL CONFERENCIA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la clausura de la 53 Conferencia Regional Europea de Interpol. Hotel Palacio de Buenavista. C/ Concilios, 1. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Organizaciones sociales, sindicatos y colectivos convocan una concentración para manifestar su rechazo a la actual gestión del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. C/ de Silva, 19.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos afrontan una nueva semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

10:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- Concentración del profesorado valenciano, convocado por sindicatos de docentes, en el entorno de Les Corts Valencianes en el marco de la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo. Plaza de San Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SALUD MUJER.- Gedeon Richter presenta el ‘Informe TABOO’, realizado con datos de seis países europeos para visibilizar los principales tabúes en salud de la mujer. Espacio Leclab. Calle de Ferraz, 2.

10:30h.- Toledo.- ENCUENTRO ORATORIA.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asiste al I Encuentro de Oratoria ‘Conecta en Red’, organizado por la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas. Al finalizar el acto, atiende a los medios de comunicación. Calle de San Miguel de los Ángeles, 22. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid. Al término, informa en rueda de prensa de los dispositivos de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de la visita del papa. C/ Montalbán, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- La Sagrada Familia explica en una rueda de prensa los principales detalles del acto de bendición e inauguración de la torre de Jesucristo. C/ Marina con Provença. (Texto) (Foto)

11:00h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la titular de Defensa, Margarita Robles, presentan la campaña de lucha contra incendios forestales 2026. Base Aérea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- PERSONAL SANITARIO.- CCOO y UGT se concentran para exigir la implantación de la reclasificación profesional para el personal técnico medio y superior del SNS. Frente al Ministerio de Hacienda. Calle de Alcalá, 9.

12:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- La Archidiócesis de Madrid convoca este jueves a un 'briefing' informativo sobre la gran vigilia de jóvenes que tendrá lugar en la Plaza de Lima con el papa. Calle de la Pasa, 3. (Texto)

16:30h.- Madrid.- CUIDADOS ALZHÉIMER.- La Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (CEAFA) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) organizan el seminario web 'Dimensión psicológica y conductual en las demencias'.

17:30h.- Madrid.- SENADO RTVE.- Reunión por videoconferencia de la mesa y portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades.

18:00h.- Oviedo.- ESCUELAS INFANTILES.- CCOO convoca una manifestación en una nueva jornada de huelga para reclamar mejoras en la escuelas infantiles. Consejería de Educación-Junta General. (Texto) (Foto)

19:00h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Asamblea Feminista 8M convoca una concentración contra el convenio firmado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el arzobispado para hacer de varias iglesias 'espacios seguros' contra la violencia machista, bajo el lema '+ Recursos, - Rosarios'. Plaza del Pilar.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- MODERNISMO GAUDÍ.- Torre Bellesguard conmemora el centenario de la muerte de Gaudí presentando tres rutas que unen el edificio más desconocido del arquitecto modernista con otros monumentos de Barcelona. C/ Bellesguard, 20.

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- María Folguera adapta en 'Ubu' la obra del dramaturgo francés Alfred Jarry. Nave 10-Matadero (Texto)

11:00h.- Getaria (Gipuzkoa).- MUSEO BALENCIAGA.- Presentación de la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda'. Museo Balenciaga. (Texto) (Foto)

11:30h.- Cuenca.- CULTURA FOTOGRAFÍA.- Preentación a los medios e inauguración de la exposición 'Cristóbal Hara: principiante'. Museo de Arte Abstracto Español.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Laila Ripoll, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, presenta junto al ministro de Cultura y la directora general del Instituto Nacional de Artes Escénicas, la temporada teatral 26-27. Teatro de la Comedia. (Texto)

16:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El actor Juanjo Artero interpreta al profesor Keating en 'El club de los poetas muertos", un espectáculo basado en la película de Tom Shulman, que se presenta este jueves.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Las Ventas. (Texto)

19:00h.- Madrid.- GENERACIÓN DEL 27.- Mesa redonda sobre 'El erotismo en la Generación del 27'. C/Alcalá, 49

21:00h.- Madrid.- PABLO ALBORÁN.- Pablo Alborán ofrece el primero de sus dos conciertos en el Movistar Arena de Madrid dentro de su actual gira, 'Global Tour Km 0'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Valencia.- MÚSICA AITANA.- Aitana ofrece en el Roig Arena el primero de sus conciertos consecutivos en València, con entradas agotadas, dentro de su gira mundial 'Cuarto Azul World Tour'. (Texto) (Foto)

EFE

slp/jls

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