Pedro León, ante su retirada del fútbol: "Nunca me guardé nada"

Murcia, 20 may (EFE).- Pedro León Sánchez, quien el próximo domingo, con 39 años, jugará su último partido como profesional con el Real Murcia, el equipo de su vida, frente al Eldense en el estadio Enrique Roca, aseguró que dice adiós a su "refugio, ilusión y manera de entender la vida" y que "nunca" se guardó "nada".

En un acto sobre el césped del estadio, el muleño, quien debutó con el conjunto grana en 2005 y regresó en 2022 habiendo pasado por equipos como Levante, Valladolid, Getafe, Real Madrid, Eibar y Fuenlabrada, se emocionó en una comparecencia a la que asistieron sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes con Felipe Moreno a la cabeza, autoridades locales y regionales y mucha de la gente que le quiere.

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Especialmente nostálgico se le vio cuando se emitió un vídeo en el que su familia y muchas de las personas con las que coincidió en todo este periodo le dieron la enhorabuena por sus logros y, en definitiva, por el largo y exitoso camino recorrido.

Citó un momento de los que marcan -"el dolor más grande de mi vida, la muerte de mi hermano León, lo cual hizo que no tuviera fuerzas ni para respirar", afirmó- y, en lo bueno, se quedó con "el ascenso a Primera División con mi Real Murcia".

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El veterano centrocampista, tras 22 temporadas de carrera, de la cuales siete fueron con el Murcia y 190 partidos como grana, se despedirá también del club en el que la empezó y la acaba.

"Querido fútbol, todo tiene un principio y un final. No sé cómo despedirme de algo que ha sido mi vida entera. Has sido mi refugio, mi ilusión y mi manera de entender la vida. Hasta siempre, fútbol", apuntó León, quien admitió sentirse "orgulloso" por todo lo hecho desde que llegó procedente de su Mula natal.

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Por otra parte, no quiso confirmar si, como se rumorea, será el presidente del club con Felipe Moreno siguiendo a los mandos con la propiedad.

"Estaré donde me necesite el Real Murcia", comentó, y reveló que ya ha hablado de ello con el máximo dirigente de la institución quedando ambos emplazados a retomar la conversación cuando finalice un curso en el que él tuvo poco protagonismo en los partidos. A ello también se refirió y aseguró que intentó "ayudar siempre".

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El mediocampista, que llegó a disputar la Liga de Campeones con el Real Madrid, se refirió a su decisión de retirarse.

"Durante la temporada el fútbol me ha hablado. Dentro de unos meses cumplo 40 años y me he dado cuenta de que tenía que dar un paso al lado", declaró. EFE

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