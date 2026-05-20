Jueves, 21 de mayo de 2026

Madrid, 20 mayo (EFE).-

GOBIERNO LEGISLATURA.- Madrid.- Tras el apoyo de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante su imputación por el caso Plus Ultra y la reivindicación de su figura por parte del socialismo, las fuerzas políticas siguen de cerca posibles novedades en la investigación, con el PP dispuesto a estar "a la altura de las circunstancias" sin decidirse aún a presentar una moción de censura.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CASO KOLDO.- Madrid.- El reconocido comisionista Víctor de Aldama vuelve a la Audiencia Nacional para declarar sobre las operaciones de compra de material sanitario en las islas Baleares después de que su abogado deslizase en el Tribunal Supremo que "próximamente se conocerá la suerte" de la expresidenta autonómica y presidenta del Congreso, Francina Armengol.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

HUELGA PROFESORADO.- València.- La huelga indefinida del profesorado valenciano llega a su noveno día con nuevas protestas y con las negociaciones en punto muerto entre los cinco sindicatos convocantes y la Conselleria de Educación, después de que los primeros hayan rechazado, con el aval de una consulta telemática con miles de docentes, la última propuesta de la administración y esta se haya comprometido a seguir negociando "sin imposiciones".

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PAPA ESPAÑA.- Madrid.- El papa visita España dentro de 15 días y toda la maquinaria está puesta en marcha para que el operativo funcione a la perfección, desde la organización de la multitudinaria vigilia con jóvenes al dispositivo de tráfico y movilidad en Madrid, su primera parada, cuyos detalles se van a conocer este jueves.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PAPA ESPAÑA.- Barcelona.- La Sagrada Familia da a conocer más detalles del acto de bendición y la inauguración de la torre de Jesús, que oficiará el papa el próximo 10 de junio.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

INCENDIOS FORESTALES.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en la sede del cuartel general de la Unión Militar de Emergencias (UME) la campaña de lucha contra incendios forestales 2026, en la que participan medios y efectivos de los ministerios de Transición Ecológica, Defensa e Interior.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

RESIDUOS RADIACTIVOS.- Córdoba.- La directora del centro de almacenamiento de El Cabril, Eva Noguero, presenta los datos operativos de la instalación en 2025 y repasará distintas cuestiones de actualidad del centro de almacenamiento.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS IZQUIERDA.- Madrid.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el exvicepresidente del Gobierno y uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, participan en una charla titulada 'Frenar a la extrema derecha' junto al secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y la tertuliana Sarah Santaolalla

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SINDICATOS CCOO.- Las Palmas de Gran Canaria.- El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la líder del sindicato en Canarias, Vanesa Frahija, intervienen al término de una manifestación para reivindicar mejores salarios, igualdad y vivienda, bajo el lema 'De las respuestas a la acción'.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SINDICATOS UGT.- Cuenca.- Atención a medios del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria regional den Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, con motivo de un foro formativo y de debate sobre sindicalismo, elecciones sindicales y líneas estratégicas de la organización.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SERIE ESTRENOS.- Madrid.- En una entrevista con 'Gen [F]', el nuevo videopódcast de EFE, las actrices Anna Castillo y Macarena García, que comparten profesión y amistad desde hace más de una década, hablan de la "frustración" de las nuevas generaciones por la caída de sus expectativas y la comparación constante en redes sociales, que derivan en problemas de salud mental.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

MUSEO BALENCIAGA.- Getaria (Gipuzkoa).- El Museo Balenciaga presenta la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda', una incursión en la alta costura parisina de los años 50 a través de la mirada del singular fotógrafo francés, pionero que rompió con las convenciones del trabajo de estudio al sacar a las modelos a la calle.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PABLO ALBORÁN.- Madrid.- Pletórico tras una extensa primera parte de su gira por América y sus primeros conciertos en España en Bilbao y Barcelona con éxito de taquilla, Pablo Alborán recala en el Movistar Arena de Madrid para ofrecer el primero de sus dos conciertos en la capital española con su 'Global Tour Km 0'.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TEATRO MUSICAL.- Málaga.- Pase gráfico de 'Tootsie, la comedia musical', con la presencia de su director, Bernabé Rico, el actor Nico Baumgartner y el resto de la compañía.

(Vídeo) (Foto)

FEMINISMO IGUALDAD.- Santander.- Han pasado 30 años desde la última Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo lugar en 1995 en Pekín y en la que España tuvo gran protagonismo, y desde entonces no se han celebrado más pese a que siguen las brechas de género y se cuestionan los logros alcanzados.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ROMERÍA ROCÍO.- Huelva.- La aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), se prepara para convertirse un año más en el epicentro de la devoción mariana con la celebración de la romería de Pentecostés, que este año vuelve a tener como protagonista el calor y está marcada por un despliegue tecnológico sin precedentes para garantizar la seguridad.

(Vídeo) (Foto)

GALICIA CANARIAS.- Santa Cruz de Tenerife.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inicia una visita institucional a la feria Gastrocanarias 2026, acompañado por el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez.

(Vídeo) (Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL