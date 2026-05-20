Mayorga realiza un ejercicio de memoria histórica en 'El jardín quemado'

Madrid, 20 may (EFE).- 'El jardín quemado' la última propuesta escénica del director y dramaturgo Juan Mayorga resulta ser un ejercicio de memoria histórica sobre la Guerra Civil y los olvidados en un psiquiátrico, "sin mencionar la palabra España", dice el autor, que sitúa la acción en otro lugar.

El origen del texto fue una noticia que asegura que le "afectó" y le provocó "zozobra", en la que se mencionaba que en un mercadillo se vendían historiales clínicos de pacientes ingresados en un psiquiátrico durante la Guerra Civil.

PUBLICIDAD

A partir de ella, Mayorga reflexionó sobre la razón de esos ingresos con tres respuestas posibles. Podría ser que a causa de la guerra algunas personas enloquecieran y fueran ingresadas; quizá otras fueron diagnosticadas con problemas psiquiátricos para poder salvarlas y, por último, podrían haber sido castigadas por su ideología e ingresadas.

"Creo que es una obra sobre el espacio moral y teatral, aquel en la frontera entre la inocencia y la culpa, donde se desdibuja la justicia y la libertad; una obra sobre la locura y, por tanto, sobre cualquiera de nosotros que hemos podido estar en algún momento en ese lugar", apunta Mayorga.

PUBLICIDAD

Durante la presentación este lunes en el Teatro de La Abadía, donde 'El jardín quemado' se representará del 27 de mayo al 5 de junio, Mayorga aclara que no se trata de una obra documental; en el psiquiátrico San Miguel los personajes son ficticios.

Un centro dirigido por Garay (Adriana Ozores) al que llega Benet (Loreto Mauleón) para interrogar a los internos más viejos que pudieron ser testigos de esos ingresos poco claros.

PUBLICIDAD

Un texto, con mucha poesía, que el autor lleva 30 años reescribiendo desde que se estrenó en italiano por primera vez en Verona, para llegar luego a Las Palmas de Gran Canaria, pero "nunca pasó de ahí hasta ahora".

Mayorga detalla que incluso durante los ensayos ha seguido modificando el original. "Ha tenido transformaciones muy importantes -advierte-, tantas que incluso sus protagonistas son ahora dos mujeres".

PUBLICIDAD

'El jardín quemado' es una obra sobre el tiempo y el pasado que, pese a lo que pueda parecer es "imprevisible. Benet entra convencida de una imagen el pasado y se encuentra con otra que no esperaba".

Adriana Ozores, Jesús Barranco, Loreto Mauleón, Miguel Hermoso, Joserra Iglesias, Mariano Llorente son los protagonistas de un montaje "con muchas cuevas inesperadas en las que es imposible no entrar", detalla Ozores.

PUBLICIDAD

Un texto en el que habitan unos "hombres derrotados", que te implica como miembro de una sociedad, ha reseñado Miguel Hermoso. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD