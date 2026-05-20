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Dancausa se presenta para suceder a Fanjul como presidente de Nuevas Generaciones del PP

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Madrid, 20 may (EFE).- El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG)de Madrid, Ignacio Dancausa, se ha postulado este miércoles para ser el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y suceder a su actual líder, la diputada Bea Fanjul.

"Tengo mucha ilusión por movilizar a la juventud española para que llevemos pronto a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa", ha apuntado en X el político, figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo puso en su cargo en 2022.

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El PP informó el lunes que el próximo 11 de julio se celebrará el congreso nacional de la rama juvenil del PP, en el que se elegirá a su nuevo presidente, cargo que Fanjul ha ocupado desde abril de 2021.

Por el momento no se conoce que haya otra candidatura para el cargo.

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Dancausa ha explicado que esta mañana ha trasladado su decisión a la dirección nacional del Partido y a NNGG y ha prometido liderar una candidatura "integradora" que una a la juventud española y a la organización.

"En este gran proyecto todo el mundo tiene su sitio", ha afirmado.

El pasado mes de marzo NNGG eligió al diputado Miguel Sastre como número 2 de la organización, diez días después de la polémica dimisión de Carlo Angrisano Girauta, quien se dio de baja como afiliado y pidió el voto para Vox alegando que el PP "ha dejado de defender los valores" por los que se afilió.

Las juventudes del partido llevan dos años a la espera de que haya una renovación de su cúpula ya que la permanencia en el cargo se estima que ha de ser de tres años.

Según fuentes del partido, el retraso en la convocatoria ha estado motivado por las sucesivas elecciones regionales que ha habido en el último año, que han hecho que no se estimara conveniente convocar procesos internos. EFE

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EFE

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