Almeida ironiza con la "especialización" de Sánchez en apoyo a "delincuentes": "Te da su apoyo y te vas a Soto del Real"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con la "especialización" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyo a "delincuentes" porque "si te da su apoyo cuando te imputan, prepara la maleta, que te vas a Soto del Real".

"Es que Pedro Sánchez se ha especializado en dar apoyo a delincuentes y me estoy refiriendo a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, que también tiene muy mala pinta, y yo de ser José Luis Rodríguez Zapatero, si Pedro Sánchez me diera su apoyo, empezaría a preparar las cosas para ir a la cárcel porque todo aquel que ha apoyado Pedro Sánchez ha acabado en la cárcel", ha manifestado tras participar en los actos por los 40 años de FAD Juventud.

PUBLICIDAD

También ha sostenido que Sánchez debería haber convocado elecciones "hace mucho tiempo, no ya por lo que pasó ayer con el Zapatero (y su imputación), sino fundamentalmente porque cuando un Gobierno en una monarquía parlamentaria no tiene mayoría parlamentaria, no tiene capacidad de sacar a los presupuestos y no tiene la confianza de las cámaras, cualquier presidente hubiera convocado elecciones".

La imputación de Zapatero genera "un hedor ya insoportable de corrupción". "Todos sabemos que José Luis Rodríguez Zapatero tiene un papel fundamental junto al presidente del Gobierno. Creo que el auto ofrece pocas dudas de lo fundado que está a efectos de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y creo que a los españoles se les debería dar la palabra, sin duda, aunque se les debía haber dado hace mucho tiempo, pero cada día se acumulan motivos para que se les dé la palabra", ha reiterado.

PUBLICIDAD

Preguntado por el vídeo publicado ayer por Zapatero, Almeida cree como abogado que "lo mejor que puede hacer es hablar delante del juez y no hacer vídeos exculpatorios una vez que se ha producido la citación".

De ahí ha pasado a abordar "una serie de cuestiones que son extraordinariamente sospechosas, como que haya una sociedad que solo tiene un cliente, Plus Ultra, y un proveedor, José Luis Rodríguez Zapatero, porque suena mal".

PUBLICIDAD

"LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ES PARA TODOS"

Tras la defensa que diversos cargos socialistas han hecho de Zapatero y de la presunción de inocencia, Almeida ha reclamado que sea "para todos, no solo para José Luis Rodríguez Zapatero". "Yo soy el primero que respeto la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero porque respeto la presunción de inocencia, por eso he dicho que el auto está lo suficientemente fundado como para justificar la imputación, pero no he prejuzgado la culpabilidad", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Sí aconseja "a todos aquellos socialistas que salieron en tromba a defender la presunción de inocencia que miren la hemeroteca, que miren lo que ha pasado con otros políticos, y singularmente del PP, y cuáles fueron las declaraciones que hicieron cuando se les imputaron, lo que incluye al propio Pedro Sánchez porque tiene una abundante hemeroteca en la cual, tras cada imputación, exigía dimisiones inmediatamente".