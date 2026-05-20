Acuerdo en Mas Madrid para que Mónica García lidere una lista única en las primarias

Madrid, 20 may (EFE).- Mónica García y Emilio Delgado han sellado la paz con un acuerdo de lista única para las primarias de Más Madrid encabezada por la ministra de Sanidad, según han confirmado a EFE fuentes del partido, que señalan que el actual diputado regional formará parte del "grupo de referencia" para el Congreso de los Diputados.

En ese grupo también estarán la diputada de Más Madrid en la Cámara Baja Tesh Sidi y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño.

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La actual portavoz del partido en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, será la número dos de la lista unitaria, seguida por Delgado, que hace unas semanas encendió la luz de alarma en Más Madrid al dejar abierta la posibilidad de presentarse a las primarias con una candidatura propia diferenciada de la de García.

El calendario de primarias de la formación empezará el próximo 1 de junio, fecha desde la que podrán empezar a inscribirse las candidaturas.

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La fase de inscripción terminará el 15 de junio, y, una vez publicadas las candidaturas definitivas, a principios de julio se votarán. Está previsto que los resultados se conozcan el 8 de julio. EFE