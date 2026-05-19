Espana agencias

Patxi López admite que lo de Zapatero es un "shock", pero defiende su inocencia: "No me creo que sea un corrupto"

Guardar
Google icon
Imagen LIV5Y6XIVZAPPK6XP72KWLM73M

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido este martes que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra supone un "shock" para la militancia y para el Partido Socialista, aunque ha asegurado que creen en su inocencia y que defenderán su "buen nombre".

"A mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto, sino al revés. Mis vivencias me hacen pensar y creer en su inocencia. Además, ha sido el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia, ha mantenido siempre una conducta ejemplar", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.

PUBLICIDAD

Por eso, el portavoz socialista ha pedido "toda la prudencia del mundo" en este asunto y ha apelado a ver cómo evoluciona y "qué datos, indicios y pruebas" se aportan para que un juez haya adoptado una decisión de imputación, que ha calificado de "muy grave".

"En los casos en los que están los tribunales por medio, que la justicia investigue, que se aporten las pruebas y que se vaya hasta el final para hacer justicia", ha defendido López, que ha pedido que no se condene "durante un largo proceso a nadie hasta que se demuestre lo contrario".

PUBLICIDAD

"LA DERECHA LE HA ATACADO POR TIERRA, MAR Y AIRE"

Desde esa presunción de inocencia, López ha asegurado que los socialistas van a seguir defendiendo a un presidente que, según ha dicho, "transformó" España, dotó al país "de derechos y libertades como nunca" y fue "una referencia también para la paz en el mundo y aquí en España", que es lo que "no soporta la derecha de este país"

En este sentido, el parlamentario ha acusado al PP y Vox de atacar a los socialistas, especialmente a Zapatero y al presidente Pedro Sánchez "por tierra, mar y aire". "Desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga --en referencia a la famosa frase del expresidente José María Aznar--, se han hecho demasiadas cosas para atacar e intentar acabar con los socialistas. Pero les puedo asegurar que no nos vamos a dejar avasallar permanentemente", ha recalcado.

En este punto, López ha dicho que se han visto causas judiciales que se han abierto "con recortes de periódico", investigaciones prospectivas que están "prohibidas en la justicia en este país" y "coincidencias de mucha casualidad". "Cuando algo le iba mal al PP, aparecía alguna noticia de los tribunales que intentaba dar la vuelta a esas noticias. No diré más. Son los hechos, ustedes los valoran", ha añadido.

Por último, el dirigente socialista ha querido dejar claro que la única "corrupción sistemática demostrada es la del PP", como se refleja en una sentencia, y ve "curioso" que, "después de todo lo que se sabe de Aznar, de su familia, de M. Rajoy y compañía, el único presidente imputado sea Zapatero".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El BAM 'Meteoro' identifica más de 100 buques durante sus labores de seguridad marítima en aguas de las islas Canarias

El BAM 'Meteoro' identifica más de 100 buques durante sus labores de seguridad marítima en aguas de las islas Canarias

Camela vuelve a las gasolineras con su nuevo lanzamiento: "Nos ha traído muchos recuerdos"

Infobae

El teatro Lope de Vega reabrirá con 9 espectáculos de la Bienal de Flamenco, 4 estrenos

Infobae

Fiscalía pide al juez una fianza de un millón de euros para el hijo del fundador de Mango

Infobae

El Gobierno andaluz califica de "nuevo privilegio al independentismo" el acuerdo con ERC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente rompe su silencio y asegura que todas sus cuentas están declaradas

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente rompe su silencio y asegura que todas sus cuentas están declaradas

El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

Zapatero se defiende tras su imputación en la Audiencia Nacional: “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”

Los dos hombres que mataron a tiros al militar español Dris Amar en Ceuta irán más de 20 años a prisión

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es Zapatero”

ECONOMÍA

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero registrada por la UDEF: eSports, marketing y trabajos para la consultora clave del caso Plus Ultra

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral