Oncólogos alertan de que los adolescentes españoles son los que más vapean de Europa

Madrid, 19 may (EFE).- El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha advertido este martes que los adolescentes españoles son los que más vapean de toda Europa, una práctica que se esconde bajo una apariencia inocua cuando puede producir daños graves a los pulmones también de los más jóvenes.

En vísperas del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, los expertos en cáncer de pulmón han recordado que éste es el más letal de todos y ha superado a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en España, y eso que es un tumor prevenible, pues el 80 % está provocado por el tabaco.

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Cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos y mueren 23.500 personas por este cáncer, ha recordado Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

El consumo de tabaco ha descendido, no así el de los vapeadores, en el que los adolescentes españoles se sitúan en cabeza a nivel europeo: casi la mitad (49,5 %) lo ha usado alguna vez en la vida y el 27,1 % lo ha hecho en los últimos 30 días, frente al 44 % y el 22 % de media europea, respectivamente, según la Encuesta Estudes 2025.

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Virginia Calvo, oncóloga médica del Hospital Puerta de Hierro, ha mostrado su inquietud por la dificultad de hacer llegar las políticas habituales en materia antitabáquica a este colectivo, que se nutre fundamentalmente de redes sociales, en las que los cigarrillos electrónicos se les presenta bajo una falsa sensación de seguridad.

Por ello, el GEPC, con el apoyo de la farmacéutica Bristol Myers Squibb, puso en marcha el concurso de tiktoks "No dejes que el tabaco entre en tu vida: Final Alternativo", dirigidos a estudiantes de 12 a 16 años.

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El primer premio ha recaído en el Colegio El Ave María de Albacete por el vídeo "No te dejes engañar", que acumula ya más de 25.000 reproducciones, en el que los chicos advierten de los riesgos del tabaco y animan a no dejarse llevar por mensajes engañosos.

"Son basura", dice uno de los ganadores, Alfonso, que quiere dejar claro a sus compañeros que si fuman y vapean "pronto os vais a morir".

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Juan y Martiño, del IES Cachada (A Coruña), y que han logrado uno de los accésits al vídeo más impactante por "Dos minutos, una decisión", relatan cómo tienen compañeros que fuman, pero sobre todo vapean en los baños del instituto. "El cigarrillo es más impactante, pero los vaper te los pintan de colores y con sabor a frutas", lamenta el primero.

El accésit al vídeo mas original ha sido para "Mal Humo(r)" del Instituto Camino de Santiago (Burgos). "La mayoría de la gente de mi edad -dice Miranda- tiene vapers de varios sabores y se la pasan vapeando por todos lados". "La verdad es que no lo entiendo porque te puede llevar a problemas de salud serios a largo plazo", añade.

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Vapear puede producir daño pulmonar agudo grave incluso en jóvenes sin patologías previas; entre sus efectos descritos, se encuentran la inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción epitelial, neumonitis aguda, daño alveolar difuso y un mayor riesgo de infecciones respiratorias.

Además, su uso podría favorecer procesos de fibrosis y remodelado pulmonar, han recordado los oncólogos.

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El resto de galaronados han sido el IES Recensvinto (Palencia), segundo premio por "Tú decides el final; el IES Reyes Católicos (Zaragoza), por "Dando la nota", y el Colegio Nuestra Señora de los Dolores (Badajoz), accésit a la mejor interpretación por "Di no al tabaco". EFE