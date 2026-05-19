Morant al PP: "Por los científicos y los pacientes, dejen de hacer escarnio con el CNIO"

Madrid, 19 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado hoy al Partido Popular a que ponga por delante a los científicos que investigan soluciones frente al cáncer y a los pacientes y "deje de hacer escarnio" con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

"Dejen de hacer cálculos políticos con el CNIO, dejen de querer derrocar al Gobierno a través del CNIO. Este centro público puntero está perdiendo patrones por el escarnio público al que le tienen sometido", ha aseverado Morant durante su comparecencia en el Senado para dar cuenta de la situación del centro.

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La ministra de Ciencia ha subrayado que el Gobierno de España "nunca va a dejar caer al CNIO. Los problemas que hayan podido surgir o surjan -en este centro- los atajará con transparencia su Patronato. Nuestra voluntad es dar estabilidad al centro".

Morant ha recordado que en el Patronato del CNIO hay representantes de cuatro comunidades autónomas que en este momento están gobernadas por el PP y que "trabajan de manera leal hacia el CNIO".

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"Les pido que imiten a sus compañeros de partido en el Patronato y que se sumen a las soluciones para el centro, contribuyendo a la estabilidad que merece la ciencia y a la esperanza que merecen los miles de enfermos oncológicos y sus familiares", ha incidido.

"Mi trabajo es apoyar al CNIO, que necesita una financiación adecuada para seguir siendo un referente en la investigación del cáncer y necesita también paz; de lo primero ya nos ocupamos, en los últimos años hemos destinado una media de 23 millones anuales al centro", ha continuado Morant.

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Durante su intervención, la ministra también ha hecho una defensa del real decreto que endurece los requisitos para crear universidades con el fin de erradicar los llamados 'chiringuitos educativos'.

El objetivo de la nueva normativa, según ha dicho, es evitar modelos que, a su juicio, "convierten la universidad en un simple negocio basado en la proliferación de títulos exprés sin arraigo investigador, sin planificación y sin compromiso real con el conocimiento".

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Se trata, en su opinión, de evitar "la deriva privatizadora en algunas comunidades autónomas", que lo que hacen -ha proseguido- "es impulsar universidades exprés para quien pueda pagarlas, mientras van desmantelando y asfixiando financieramente algunas de las mejores universidades de nuestro país.

Son universidades públicas" que, según sus palabras, "están siendo amenazadas" por "algunos que, en su obligación constitucional de defenderlas, en vez de hacer esto las maltratan".

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A esas comunidades les ha pedido que sigan "el ejemplo" del Gobierno, porque donde le toca cumple; por ejemplo, en la UNED, para la que -ha recordado- se ha aprobado un plan plurianual que va a permitir multiplicar por dos su inversión.

También ha hecho una defensa del sistema de homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros, que han alcanzó en 2025 las 85.564 solicitudes y es de "vital importancia".

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cam.bec/rf