Espana agencias

Morant al PP: "Por los científicos y los pacientes, dejen de hacer escarnio con el CNIO"

Guardar
Google icon

Madrid, 19 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado hoy al Partido Popular a que ponga por delante a los científicos que investigan soluciones frente al cáncer y a los pacientes y "deje de hacer escarnio" con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

"Dejen de hacer cálculos políticos con el CNIO, dejen de querer derrocar al Gobierno a través del CNIO. Este centro público puntero está perdiendo patrones por el escarnio público al que le tienen sometido", ha aseverado Morant durante su comparecencia en el Senado para dar cuenta de la situación del centro.

PUBLICIDAD

La ministra de Ciencia ha subrayado que el Gobierno de España "nunca va a dejar caer al CNIO. Los problemas que hayan podido surgir o surjan -en este centro- los atajará con transparencia su Patronato. Nuestra voluntad es dar estabilidad al centro".

Morant ha recordado que en el Patronato del CNIO hay representantes de cuatro comunidades autónomas que en este momento están gobernadas por el PP y que "trabajan de manera leal hacia el CNIO".

PUBLICIDAD

"Les pido que imiten a sus compañeros de partido en el Patronato y que se sumen a las soluciones para el centro, contribuyendo a la estabilidad que merece la ciencia y a la esperanza que merecen los miles de enfermos oncológicos y sus familiares", ha incidido.

"Mi trabajo es apoyar al CNIO, que necesita una financiación adecuada para seguir siendo un referente en la investigación del cáncer y necesita también paz; de lo primero ya nos ocupamos, en los últimos años hemos destinado una media de 23 millones anuales al centro", ha continuado Morant.

Durante su intervención, la ministra también ha hecho una defensa del real decreto que endurece los requisitos para crear universidades con el fin de erradicar los llamados 'chiringuitos educativos'.

El objetivo de la nueva normativa, según ha dicho, es evitar modelos que, a su juicio, "convierten la universidad en un simple negocio basado en la proliferación de títulos exprés sin arraigo investigador, sin planificación y sin compromiso real con el conocimiento".

Se trata, en su opinión, de evitar "la deriva privatizadora en algunas comunidades autónomas", que lo que hacen -ha proseguido- "es impulsar universidades exprés para quien pueda pagarlas, mientras van desmantelando y asfixiando financieramente algunas de las mejores universidades de nuestro país.

Son universidades públicas" que, según sus palabras, "están siendo amenazadas" por "algunos que, en su obligación constitucional de defenderlas, en vez de hacer esto las maltratan".

A esas comunidades les ha pedido que sigan "el ejemplo" del Gobierno, porque donde le toca cumple; por ejemplo, en la UNED, para la que -ha recordado- se ha aprobado un plan plurianual que va a permitir multiplicar por dos su inversión.

También ha hecho una defensa del sistema de homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros, que han alcanzó en 2025 las 85.564 solicitudes y es de "vital importancia".

cam.bec/rf

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emery: "No soy el rey de esta competición"

Infobae

El Southampton, expulsado del 'playoff' a la Premier League por el caso de espionaje

Infobae

El juez del caso Plus Ultra recoge un pago de un investigado a la expareja de Ábalos

Infobae

Moreno no quiere que Vox le "regale" el voto pero avisa del error de bloquear su Gobierno

Infobae

El hijo del fundador de Mango, en libertad bajo fianza tras ser detenido por su homicidio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató varias veces días antes de la tragedia

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

ECONOMÍA

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

El campo europeo se manifiesta contra la subida de los fertilizantes y la “falta de ambición” en las promesas de ayuda de Bruselas

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

DEPORTES

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: de su hermano y directivos de ACS a solo una mujer en la junta directiva

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: de su hermano y directivos de ACS a solo una mujer en la junta directiva

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona

Amor y “guerra” en la final de la Champions: Mapi León e Ingrid Syrstad Engen, pareja y “enemigas” en Oslo