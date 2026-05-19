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Los conflictos bélicos, telón de fondo para el jurado del Premio Princesa de Cooperación

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Oviedo, 19 may (EFE).- Los conflictos bélicos y crisis humanitarias desatadas durante los últimos años estarán presentes en las deliberaciones del jurado que mañana, miércoles, fallará en Oviedo el Premio Princesa de Cooperación Internacional 2026, al que optan 32 candidaturas relacionadas con la ayuda directa sobre el terreno, la salud o la protección del medio ambiente, entre otros campos.

Proyectos relacionados con la cooperación más pura y dura sobre el terreno, con el medio ambiente o la salud, personalidades a título particular e instituciones se encuentran entre las candidaturas sobre las que tendrán que decidir los quince miembros del jurado.

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Momentos antes de reunirse en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, el presidente del jurado, el jurista y exministro Gustavo Suárez Pertierra ponía de relieve que en estos momentos hay al menos 56 conflictos abiertos de diferente orden en todo el mundo, producto de la quiebra del multilateralismo "que ha puesto, por ejemplo, la ayuda humanitaria en uno de los últimos lugares de preocupación".

"Todo esto tiene que influir, influye en las iniciativas de la cooperación internacional,  influye en las candidaturas e influye en los miembros del jurado sin duda ninguna", ha señalado Suárez Pertierra, para quien el multilateralismo tiene que estar presente a la hora de fallar el galardón, como también las ayudas al desarrollo, y los avances de carácter económico y social.

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El astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque también ha admitido que el objetivo es conseguir reconocer "áreas esperanzadoras para la humanidad", mostrar que en un mundo con noticias tan negativas como las que se ven hay individuos e instituciones que "siguen trabajando en la cooperación entre los pueblos".

La cooperación entre instituciones para mejorar la gobernanza o la cooperación con la gente que pasa hambre podría estar detrás del galardonado de ese año, ha señalado Duque, para quien son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de fallar el premio.

En el plano aeroespacial, el astronauta español ha señalado que más que la cooperación, en estos momentos en el que se plantean viajes a la Luna, se impone la competencia entre países, una competencia que, en su opinión, debe ser sana y en base a reglas porque sino ésta se convierte en lucha.

Según el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, dada la situación internacional, con un "mundo tan incandescente a nivel de político y de guerras", el premio debe transmitir la idea de que "se puede cooperar para avanzar en el bien de la sociedad".

"Una de las grandes esperanzas, aunque estamos siempre bombardeados de malas noticias, es que, a pesar de eso, en el mundo hay miles de personas e instituciones, trabajando y haciendo cosas positivas por el bien de la sociedad, y eso no se debe olvidar porque si no caemos muchas veces en la desesperanza", ha subrayado.

La directora general de Save the Chilren, Isla Ramos, que se ha estrenado como jurado de este premio, ha asegurado que hay candidaturas impresionantes que harán que la deliberación no sea fácil y a la que tratará de aportar una visión sistémica de la cooperación, tanto a nivel de acción social como a nivel internacional.

También se ha incorporado por primera vez al jurado la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, que ha destacado la labor que lleva a cabo esta organización para proteger la vida y dignidad de las personas desde la neutralidad y la imparcialidad en algunas ocasiones en contextos difíciles de violencia.

El Premio Princesa de Cooperación Internacional está destinado específicamente a distinguir "la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de la universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos", según recoge el reglamento de los premios.

El pasado año, este galardón recayó en el economista y político italiano Mario Draghi, como "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria", y en 2024 en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa. EFE

(Foto)

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